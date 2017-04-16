



Türkiye Cumhuriyeti'nde Anayasa değişikliği için 81 ilde oy verme işlemi başladı.

Halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. Bu rakamın 1 milyon 269 bin 282'sini oy verme gününe kadar 18 yaşını dolduran yeni seçmenler oluşturacak. Halk oylaması için cezaevlerine de 461 sandık kuruldu.

Seçmen bilgi kağıdı gelmeyen vatandaşlar da oy verebilecek. Kağıdı bulunmayıp kütüğe kayıtlı olanlar, ibraz edecekleri kimlik belgeleriyle (nüfus kağıdı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlenme cüzdanı) oy kullanabilecek.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy verebilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdı veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibrazı şart olacak.

Seçmenler, YSK'nın ''www.ysk.gov.tr'' internet sitesinden de hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.

Halk oylamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar ve beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "Hayır" ibareleri bulunan 2 ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulaları ile "Tercih" mührü kullanılacak.

Oy verme saatleri

Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00 saatlerinde oy kullanacak. Diğer illerde oy kullanma saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy kullanmanın bitiş saatine gelindiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek.

10 siyasi parti

Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına ilişkin işlemlerde bulunabilecek ve ayrıca Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 23. maddesi gereğince sandık kurullarına üye verebilecek siyasi partiler de belirlendi.

Buna göre, AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin yanı sıra ANAVATAN, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi halk oylamasına ilişkin işlemlerde bulunabilecek ve sandık kurullarına üye verebilecek.

Yurt dışı oyları

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında yurt dışındaki seçmenler için 57 ülkedeki 120 temsilcilikte sandık kurulmuş, 27 Mart'ta başlayan oy verme işlemi, 9 Nisan'da sona ermişti.

Halk oylaması için yurt dışında 1 milyon 326 bin 70 seçmen oy kullandı.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunda saklanan oylar, bu akşam, tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

Kaynak: TRT Haber