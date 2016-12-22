Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, 21 Aralık Türkçe Eğitim günü vesilesiyle Ankara’da etkinlik düzenlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde gerçekleşen etkinlikte 21 Aralık Makedonya Türkleri Türkçe Eğitim Günü Milli Bayramı kapsamında "Gençlerin Gözünden Makedonya Türklerinin Kültür, Sanat ve Eğitim Hayatı" başlıklı panel düzenlendi.



Açılış konuşmalarını Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş gerçekleştirdi.

Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski de 1944'te Makedonya'da başlayan Türkçe eğitimi dolayısıyla 21 Aralık tarihinin Makedonya'da resmi gün olarak kutlandığını anlattı.



"Makedonya'nın ülkedeki Türklere milli gün vermesi Türkleri esas unsur olarak tanımasının kanıtıdır" değerlendirmesinde bulunan Mucunski, halen Makedonya'da 6 binin üzerinde Türkçe eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde öğrenciler bulunduğunu belirtti.

Mucunski, Makedonya makamlarının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) alçak darbe girişimini en şiddetli şekilde kınadığını anımsatarak, Türkiye'deki seçilmiş iktidarı desteklediklerini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Makedon halkıyla Türk halkı kardeştir. Benzer çok yönlerimiz var" dedi.

Topçu, Makedon devletinin oradaki Türklerin eğitim, kültür ve diğer sosyal haklarının verilmesinde çok ciddi gayretleri olduğunu söyledi.



Türkiye'de Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un çok alçakça katledildiğini belirten Topçu, bunun Türk-Rus dostluğuna zarar vermediğinin altını çizdi.

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğine işaret eden Topçu, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hareket eden odaklara dikkati çekti.

Panelin açılışında konuşan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, bağımsızlığının 25. yılını kutlayan Makedonya'nın bütün halklarıyla birlikte refah ve mutluluk içinde yaşaması temennisinde bulunarak, "Makedonya TÜRKSOY'a üye olmamasına rağmen TÜRKSOY'un son 8-10 yılda en aktif iş birliği yaptığı ülkelerden biri oldu." diye konuştu.



Makedonyalı bilim adamlarının ve sanatçılarının TÜRKSOY'un hemen hemen bütün etkinliklerinde temsil edildiğini aktaran Purtaş, TÜRKSOY olarak Makedonya'da bir çok etkinlik gerçekleştirdiklerini anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Oturum başkanlığını Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil’in üstlendiği panelde Makedonyalı öğrenciler edebiyattan tiyatroya, kültürden sanata kadar Makedonya Türklerinin hayatını münazara ettiler.



21 Aralık Eğitim günü vesilesiyle düzenlenen panele Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf'un yanı sıra yerel yönetimlerin temsilcileri, sivil toplum temsilcileri, Ankara'da öğretim gören Makedonyalı öğrenciler ve Üsküp'te görev yapmış Türkiye Cumhuriyeti diplomatları katıldı.