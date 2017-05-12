Devlet Denetleme Kurulu, 10 Mayıs tarihinde internet sitesinde Makedonya’daki siyasi partilerin 2016 yılında aldığı bağışlara ilişkin partilerden gelen bilgilere yayınladı.

Buna göre Türk Demokratik Partisi ve Türk Hareket Partisi, 2016 yılında hiçbir tüzel veya gerçek kişiden bağış almadı.



Buna karşın VMRO-DPMNE’ye 5.880, SDSM’ye 698, Demokratik Birlik’e 177, Besa’ya 110, BDİ’ye 74 kişi veya kurum bağışta bulundu.