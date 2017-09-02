Makedonya Cumhuriyeti siyasi sahnesindeki Türk partiler Kurban Bayramı vesilesiyle mesaj yayınladı. Türk Hareket Partisi, Türk Demokratik Partisi ve Türk Milli Birlik Partisi tarafından yayınlanan bayram mesajlarında birlik ve beraberlik ifadeleri vurgulandı.

THP’nin Bayram Mesajı

“Bayramlar ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, sevinçlerin paylaşıldığı, kalplerin yumuşadığı, akraba, dost ve komşuların ziyaret edildiği, öksüz, yetim ve yoksulların sevindirildiği, misafir ikramlarının çoğaldığı özel günlerdir. Birbirimizin acılarını paylaştığımız gibi bayramlarımızda mutluluğumuzu da paylaşarak coşkuyla kutlayacağız. Bayramlar bir toplumda millet olma, birlikte yaşama şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Kurban Bayramı vesilesiyle bir kez daha birlik ve beraberliğimizin önemine, ne isterse olsun aramızdaki dargınlık ve kırgınlıkları geride bırakma olgunluğunu göstermemiz gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz. Her kesim aynı konuda birbirinden farklı görüşlere sahip olabilirler. Farklı görüşleri ayrımcılık, gruplaşma ve zıtlık için kullanmak yerine zenginlik olarak kabul edip yararlanmak hepimiz için en doğrusudur. Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise kişilerin sadece kendilerinin çıkarlarını korumak yerine, kendilerini başkalarının yerinde de koyarak toplumsal fayda için görüş ortaya koymaları ve tutum belirlemeleridir. Herkes farklı görüşlere saygı duymalıdır. Tartışmalarımızı, görüş ayrılıklarımızı, siyasi mücadelelerimizi, ait olduğumuz parti adına yaptığımız hak arayışlarını birlik ve beraberliğimizi bozmamalıdır. Bize bir olma, millet olma duygusunu yaşatan, milli ve dini duygularımızın kabardığı, örf ve adetlerin neşeyle uygulandığı, toplumda millet olma şuurunun şekillendiği bayramlarımızı, ülkemiz, milletimiz ve din kardeşlerimiz adına hep bir arada refah ve sevinç içerisinde geçirmemizi ümit ediyoruz. Kurban Bayram’ımız Mübarek Olsun.”

TDP’nin Bayram Mesajı

“Dini ve milli değerlerimizi yücelten, rahmet ve bereket dolu Kurban Bayramına bir kez daha erişmiş olmanın mutluluk ve heyecanını yaşamaktayız. Kurban Bayramının, sevginin ve kardeşliğin en yüksek düzeyde hissedileceği, insanlarımızın birbirlerine sıkıca kenetleneceği, milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerin her yönüyle yaşanacağı günler olarak geçmesini umuyorum. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutlar, saygı ve sevgiler sunarım.”

TMBH’nin Bayram Mesajı

“Makedonya Türklerinin milli refleksi olan Türk Milli Birlik Hareketi olarak Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, Cenab-I Hakk’tan bu bayramın Türk ve İslam aleminde olduğu gibi ülkemizde de Makedonya Türk toplumu arasında birlik ve beraberliğe, keseceğimiz kurbanların refah ve berekete vesile olmasını niyaz ederim. 30 Ağustost Zafer Bayramını da kutladığımız şu günlerde Mübarek topraklarda hac vazifesini ifade eden kardeşlerimizin de ibadetlerinin kabülünü Yüce Allah’tan temenni ederim.”