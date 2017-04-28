Dün Makedonya meclisinde yaşanan olaylarda parlamentodaki iki Türk milletvekili de yaptıkları paylaşımlarla durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Olayda herhangi bir yara almadan çıkan Türk milletvekilleri TDP’den Yusuf Hasani ve THP’den Enes İbrahim, olayı kınarken kendilerini arayıp soranlara teşekkür etti.
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