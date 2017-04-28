Makedonya meclisinde dün yaşanan olaylar Türkiye’de de büyük yankı uyandırdı.
Türk medyası yaşananları doğru bir şekilde aktarmak için gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Mürteza Sulooca’dan bilgi aldı.
Sulooca, gün içerisinde CNN Türk ve TGRT Haber’deki canlı yayınlara katılarak son durum hakkında Türk kamuoyunu aydınlattı.
Dün Makedonya meclisi içerisinde gazetecilerimiz Bünyamin Liman ve Muamer Vişko olayları yerinde takip ederken, meclis dışından da yaşananları okurlarımıza aktardık.
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