Prizren’de Kosova’nın bağımsızlık yıldönümünün kutlandığı 17 Şubat tarihinde ışıklandırma direğinden indiren ve polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, yaptığı eylemden üzüntü duyduğunu belirterek, yaptığı eylemin kendiliğinden oluşan ölçüsüz bir davranış olduğunu kaydetti.

Şüphelinin avukatı Gent Gjini, hakim karşısına çıkan müvekkilinin yaptığı eylemi kabul ettiğini, davranışından üzüntü duyduğunu ve özür dilediğini belirtti.

Prizren’de Türk bayrağını indiren ve ayakları altına alıp parçalayan şüphelinin avukatı Gent Gjini, Türk bayrağının indirilmesinde politik kasıt bulunmadığını belirtti.

“Müvekkilim üzüntüsünü dile getirdi ve pişman olduğunu açıkladı” şeklinde açıklama yapan avukat gent Gjini, bu eylemin arkasında her hangi bir politik amaç olmadığını ya da örgütleme gizlenmediğini veya maddi mükafat bulunmadığını vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, geçen yılın 28 Kasım tarihinde, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu binasına molotoflu saldırı düzenlenmiş, şehrin merkezinde Türk bayrağı asılı olduğu ışıklandırma direğinden indirilmişti.

Kaynak: Kosovaport