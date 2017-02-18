Polis, Prizren’de dün bağımsızlık yıldönümü vesilesiyle caddelerde asılan Türk bayraklarından bir adetini zorla indiren 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Prizren merkezindeki ışıklandırma direğinde ABD bayrağı ile asılı olan Türk bayrağını indirerek, daha sonra ayaklar altına aldı ve parçaladı.

Prizren polis karakolu müdürü Haris Dida yaptığı açıklamada, Türk bayrağını zor kullanarak indiren 3 kişinin gözaltına alındığını ve sorgularının başladığını belirtti.



Kaynak: Kosovaport