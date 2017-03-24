Makedonya İçişleri Bakanlığı, dün Üsküp’te Türk bayrağını Büyükelçiliğin makam aracından kaldırmak istenmesi olayla ilgili elindeki verileri paylaştı.

16.15’te meydana geldiği kaydedilen olayda, Kültür Bakanlığı önünde park halinde bulunan “Mercedes” marka makam aracına saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Kendi kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre Yoco Trayanov ismindeki saldırgan, Türk bayrağını makam aracından kaldırmak istedi. Bu sırada kendisini engellemek isteyen büyükelçilik şoförü Orhan Salih’e saldırdı. Olayın ardından kaçan Trayanov, polis tarafından gözaltına alındı.

