



Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın bulunduğu aracın durdurulduğunu belirterek, kendisinin de Bakan Kaya'nın yanına gitmesine müsaade edilmediğini söyledi.

Başkonsolos Ayyıldız, önünde Türklerin, Hollanda'nın kararını protesto ettiği Başkonsolosluk binasının dışına çıktı. Başkonsolosluğun etrafındaki kaldırımın polis barikatlarıyla çevrildiğini gören Ayyıldız, göstericilerin de yanına gidemeden binaya geri döndü.

Ayyıldız, Bakan Kaya'nın aracının durdurulduğunu belirterek, "Tam olarak nerede durdurulduğunu bilmiyorum, yanına gitmeme de müsaade etmiyorlar, görüyorsunuz." diye konuştu.

Hollanda kamu televizyonu NOS TV'nin haberinde Bakan Kaya'nın aracının konsolosluk yakınlarında durdurulduğu belirtildi.

Konsolosluk çevresinde polisin aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor. Konsolosluk önünde bekleyen Türkler, tepkilerini İstiklal Marşı okuyarak gösteriyor.

Türkiye'den Hollanda'ya 'Büyükelçiniz dönmesin' Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Türk Bakanları engellemesine tepki olarak, "Halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmesini arzu etmediğimiz bildirilmiştir." açıklamasında bulunu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Hollanda'da yaşayan Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek üzere bugün Hollanda'ya yapacağı ziyaretin, Hollanda hükümetinin çeşitli engellemeleri sonucunda son anda iptal edildiği hatırlattı.