Yunan çiftçilerin protestosu nedeniyle iki haftadır kapalı olan Evzoni sınır kapısı, şu ana dek turizmde kayda değer bir kötü etki göstermedi.

Bugün basın toplantısı düzenlenen Makedonya Ticaret Odası, turizmde zararın olmamasını turizm sezonunun dışında olmasına bağlandı.

Turizm Ticaret Odasından Asim Mecedoviç, “Henüz turizm sezonunda olmamamız nedeniyle zararlarımız küçük. Ancak ekonominin diğer sektörlerine daha çok zarar verdiği için sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Makedonya ile Yunanistan arasında Evzoni sınır kapısı, çiftçilerin protestosu nedeniyle iki haftadır kapalı durumda. Ana sınır kapısının kapalı olması nedeniyle Makedonya ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetler, Selanik limanından ülkeye giriş yapamıyor.