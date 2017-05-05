



Meclis Başkanı Talat Caferi'nin Mecliste çoğunluğun sağlandığına dair Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'a gönderdiği mektubun ulaştığı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesinden yapılan açıklamada mektubun ulaştığı onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinden yapılan açıklamada ayrıca İvanov'un Anayasa çerçevesinde hareket edeceği belirtildi.

Meclis Başkanı Talat Caferi ise yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı İvanov'dan Anayasa'ya uygun hareket sergilemesini beklediğini ve hükümeti kurma yetkisi için 10 gün süresi olduğunu belirtti.

SDSM Lideri Zoran Zaev ise dün yaptığı açıklamada ülkenin bölünmez bütünlüğünü zedelemeyeceği garantisini vermek için Cumhurbaşkanı İvanov ile görüşmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un önümüzdeki 10 gün içerisinde SDSM Lideri Zoran Zaev'e hükümeti kurma yetkisini verip vermeyeceği ise merak konusu.