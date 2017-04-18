Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç, Türkiye’deki referandum vesilesiyle T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir tebrik mesajı gönderdi.

Saraç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Cumhurbaşkanım

Makedonya Türklerinin milli refleksi ve vicdanı olan Türk Milli Birlik Hareketi'nin bütün mensupları adına ,16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen halkoylamasının "evet" sonucu,gözümüzün nuru olan Anavatanımız Türkiye Cumhuriyetine hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla' dan niyaz ediyorum.

Avrupa’da benzeri görülmeyen yüksek katılımla gerçekleşen halkoylamasında, Türk milleti devlet anlayışını, demokrasi olgunluğunu ve kapasitesini ortaya koyarak,herkese,çamur atan bütün taraflara tarihi bir ders vermiştir. Ayrıca TBMM’nin anayasa değişikliği haklılığını teyit etmiştir. Bu halkoylaması son dönemde ki kısır döngülere ve kör dövüşleri şeklindeki verimsiz tartışmalara nokta koymuştur. Bu neticeye gerek ülke içinde,gerek ülke dışında herkes,bütün taraflar saygılı olmalıdır ve milli iradenin tecellisi olarak kabul etmelidir,edilmelidir. Ayrıca mevcudu korumak isteyen iyi niyetli olanlar, statükocu konumdan kurtulmak gereğini anlamalıdırlar. Bazı riskleri göze almadan,demokraside mesafe almanız mümkün değildir hele istediğiniz hedeflere ulaşmak imkansızdır.

Bugünden itibaren birlik ve beraberlik içerisinde, dünya çapında güçlü Türkiye Cumhuriyeti için ele vererek,beklentilerimize tercüman olmanızı bekliyoruz.

3 Kasım 2019 tarihine kadar fiili geçişin hazırlıkları başarılı geçeceğinden eminiz .

Aziz Cumhurbaşkanım

Bu duygu ve düşüncelerle bir tekrar, halkoylamasının,anavatanımıza, Türk Dünyasına hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederek,şartlar ne olursa olsun her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim.

Bu vesileyle Şahsınıza ve şahsınızda bütün Türkiye Cumhuriyetine en kalbi selam, hürmetlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum.