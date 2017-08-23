Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle 22 – 28 Ağustos 2017 tarihleri arasında Türkiye’nin farklı illerinde yaşamakta ve okumakta olan toplam 30 öğrencinin katılımıyla “Makedonya’da Tecrübe Paylaşımı Programı” düzenleniyor.

TİKA’nın gönüllü elçileri projenin Makedonya ayağında işe Kocacık’tan başladı. Bugün gönüllülerden oluşan 31 kişilik ekip Merkez Jupa Belediyesi sınırları içerisindeki Kocacık köyünde TİKA tarafından inşa edilen Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin Anı Evi’nde bir dizi çalışmalar yaptı.

Gönüllü elçiler müze olarak kullanılan Atatürk’ün baba evindeki ahşap korkulukları ve diğer yapıları cila-vernik ile boyayarak eski haline döndürdü.



TİKA’nın gönüllü elçileri Kocacık öncesinde Merkez Jupa Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Ariyan İbraim ile bir araya geldiler. Belediye Başkanı İbraim, ekibe Merkez Jupa Belediyesi hakkında genel bilgi aktardı.

Makedonya’ya gelen gönüllülerden düşüncelerini paylaşan Burçin Savaşkan, “TİKA gönüllüleri olarak Makedonya’ya geldik. Çok sıcak bir karşılama oldu, sanki burada yaşıyormuşuz gibi. Şimdi de Atatürk anı evini onarmak için hep birlikte kolları sıvadık. Eğer çorbada tuzumuz olabilecekse ne mutlu bize. Bu bizim için onurdur” ifadelerini kullandı.



‘Amacımız Türk Birliğini Sağlamak ve Kültürümüzü Yaşatmak’

Salih Kurtulmuş ise bu konuda, “TİKA ile birlikte burada çok güzel çalışmalar yaptık. Şu anda Ali Rıza Efendinin evindeyiz. Ahşap çalışmaları yapıyoruz. Bizim gayemiz ve amacımız Türk birliğini sağlamak ve kültürümüzü yaşatmak. Bu hususta güzel işler yapıyoruz. TİKA’ya ve buradaki Belediye Başkanlarımız teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaan Şentürk, “Bugün İKA ile birlikte Makedonya Kocacık’tayız. Burada Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendi’nin evindeyiz. Burada ahşap çalışmalarında görev yapıyoruz. Buradaki asıl mesajımız Türkler olarak yüzyıllarca buralarda yaşadık, buralarda hüküm sürdük ve hala buralarda bağımız var, bunu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Söz konusu program çerçevesinde, Üsküp, Kalkandelen, Gostivar, Merkez Jupa’da yer alan tarihi yerler ve mekanlar ziyaret edilecektir. Ziyaretlerin yanında farklı üniversitelerin değişik bölümlerinde okuyan öğrenciler tarafından, Kocacık köyünde bulunan ve inşaatının tamamı TİKA tarafından yapılan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün babası “Ali Rıza Efendi Anı Evi” müzesinde mevcut ahşap korkulukların ve yapıların cila-vernik ile boyanmasının yanı sıra Gorentsa köyü “Mustafa Kemal Atatürk” İlköğretim Okulu, Elesa köyü “Necati Zekeriya” İlköğretim Okulu, Gökçeli köyü “Koço Ratsin” İlköğretim Okulu, Kurthamzalı köyü “Koço Ratsin” İlköğretim Okulu boyanacak. F.S.