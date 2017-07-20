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20 Temmuz 2017 Perşembe

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TİKA’nın Desteğiyle Üsküp’te 15 Temmuz Merkezi Töreni Yapıldı

Makedonya’da Salı gününden itibaren “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” başlığıyla, T.C. Üsküp Büyükelçiliği ve TİKA’nın destekleriyle düzenlenen etkinlikler kapsamında merkezi tören bugün Üsküp’te yapıldı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:27
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TİKA’nın Desteğiyle Üsküp’te 15 Temmuz Merkezi Töreni Yapıldı

 

Makedonya’da Salı gününden itibaren “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” başlığıyla, T.C. Üsküp Büyükelçiliği ve TİKA’nın destekleriyle düzenlenen etkinlikler kapsamında merkezi tören bugün Üsküp’te yapıldı.

Holiday İnn otelinde gerçekleşen ve ev sahipliğini Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’nın yaptığı törene Makedonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Koço Angyuşev, Sağlık Bakanı Arben Taravari, Yerel Yönetim Bakanı Suheyl Fazliu, Devlet Bakanı Adnan Kahil, Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, milletvekilleri Enes İbrahim ve Yusuf Hasani, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç, büyükelçiler, akademisyenler, dernek başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve ilki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, Anadolu Ajansı’nın darbe girişimi sırasında yaşananları derlediği sinevizyon gösterisi ve yayınlandı.

 

“Bağımsızlığımızdan Bu Yana Türkiye’nin Verdiği Desteğe Müteşekkiriz”

Bir yıl önce Türkiye’de  yaşananların nedeniyle yaşamını yitirenlerin aileleriyle dayanışma içinde  olduğunu belirten Makedonya Başbakan Yardımcısı Koço Angyuşev, “Makedonya ve hükümeti her zaman demokrasi ile Avrupa değerlerinin yanında olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, bizim hükümetimiz tarafından Makedonya’nın büyük bir dostu olarak görülüyor ve Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığından bu yana dostane ilişkiler içinde olmuştur. Makedonya’nın bağımsızlığının ardından çıktığı yolun her adımında dostluğunu hissettiren Türkiye’ye müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

Angyuşev, iki dost ülkenin ticaret alanında işbirliğini daha da geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

 

 

“40 Yılda Yapılan Plan 24 Saatten Kısa Bir Sürede Başarısız Kılındı”

15 Temmuz gecesi yaşananları derleyen T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, darbecilerin demokratik yollarla seçilmiş Hükümeti, Cumhurbaşkanını ve Türkiye’deki anayasal düzeni devirmeyi amaçladığını belirtti.

Büyükelçi Kara, “Türkiye’yi yıkmak isteyen uluslararası güçlerin maşası olan, bir üst aklın taşeronluğunu yapan FETÖ’nün 40 yılda yaptığı hain plan, asil Türk milletinin cesaretiyle 24 saatten az bir sürede başarısız kılınmıştır. Türk Halkı demokrasiye nasıl sahip çıkılacağı konusunda bütün dünyaya ders vermiştir” ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün küresel çapta bir iktidar arzusuna sahip olduğunu ve Türkiye’de yaşananların Makedonya’da neler yapabileceğinin göstergesi olduğunu kaydeden Büyükelçi Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Makedonya’da bu terör örgütünün bağlantıları, okulları, medya kuruluşları ve şirketleri üzülerek belirtmek istiyorum ki hala faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kurumlar, Türkiye-Makedonya ilişkilerini olumsuz etkilemekte, mükemmel düzeyde seyreden işbirliğini zehirlemek için fırsat kollamaktadırlar. Makedonya yöneticileri bu hain darbe girişiminin ardından ülkemizle dayanışma gösteren ilk ülkeler arasında yer almıştır. Biliyoruz ki bu mücadelemizde Makedon halkları yanımızdadır.

 

“Makedonya’dan Beklentimiz Büyüktür!”

Bu kapsamda FETÖ’nün Makedonya’daki temsilcilerine hiçbir şekilde destek verilmemesi büyük önem arz etmektedir. Önceki dönemde Makedonya’daki FETÖ iltisaklı kuruluşların faaliyetlerinin sonlandırılması kararı alınmıştı. Okullarının dost ülkelerde eğitim alanında faaliyet gösterecek Maarif Vakfı’na devri konusundaysa maalesef engellerle karşılaşılmış, bu doğrultuda adım atılamamıştı. Doğru yönde verilmiş bu kararın uygulamasının kimler tarafından engellendiğini biliyoruz.

Makedonyalı dostlarımız bilmelidir ki söz konusu şahıslar bu şekilde ancak Türkiye ve Makedonya arasında set örülmesine neden olmaktadırlar. Anılan kurumlar Türk-Makedon ilişkilerinin daha ileriye taşınmasının önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir. Şu da bilinmelidir ki Türkiye için diğer ülkelerle ilişkilerinde temel kriterlerden biri artık o ülkelerin FETÖ’ye karşı mücadelesi olacaktır.

Malumunuz Türkiye ile Makedonya arasındaki ilişkiler başka hiçbir ülkeye nasip olmayacak kadar ileri seviyededir. Bu ilişkilere yakışır şekilde Makedonya’daki FETÖ iltisaklı kurum ve kuruluşlara karşı önlem alınması hususunda işbirliği yapacağımıza olan inancım tamdır. Sayın Başbakan Yardımcısı, sizin nezdinizde Hükümetinizin omuzlarına büyük bir yük yüklediğimin farkındayım. Ancak bu terör örgütüyle mücadeleyi omuz omuza vermeliyiz. Sayın Angyuşev, Makedonya’dan beklentimiz büyüktür!

Bizimle bu yolda yürümeniz bir takım dostlarımızın da FETÖ gerçeğiyle yüzleşmelerine yardımcı olacak, onların da terörle mücadeledeki haklı dayanışma beklentimize yanıt vermelerini kolaylaştıracaktır. Gelin Makedonya’nın bu alanda Türkiye’ye sağlayacağı desteği Balkanlar ve tüm dünya için bir örnek kılalım.”

Büyükelçi Kara, 15 Temmuz anma etkinliklerine gösterdiği ilgi nedeniyle TİKA’ya teşekkürlerini sunarak konuşmasını bitirdi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektup okundu. İvanov’un mektubunda, “Bağımsızlığımızı kazandığımız ilk günden beri Türkiye Cumhuriyetinin vermiş olduğu büyük destekten dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. NATO üyesi olan ve küresel sorunlarla mücadelede çok önemli bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyetinin büyük dostu ve stratejik ortağıdır” ifadelerine yer verildi.

Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ve Kültür Bakanı Robert Alagyozovski’nin gönderdiği mesajlar da okundu.

 

“15 Temmuz Direnişi” Yarışmasında Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

MATÜSİTEB’in düzenlediği “15 Temmuz Direnişi” konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. İlkokul düzeyinde, Tefeyyüz ilkokulu öğrencisi Amra İseini, Vrapçişte ilkokulundan Ali Bayram ve Necati Zekeriya ilkokulundan Nevin Kaplan, lise düzeyinde ise Gostivar Lisesinden Eda Çako, Tsvetan Dimov lisesinden Zeynep Amet ve Radoviş’ten Ferit Ali aldı.

Üniversite seviyesinde ise Radoviş’ten İbrahim Yaşar, Gotse Delçev Üniversitesinden Ceylan Yusin ve Az. Kiril ve Metodiy Üniversitesinden Nagiye Veselovska da ödüle layık görüldü.

Hediye töreninin ardından katılımcılar AA’nın fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

 

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