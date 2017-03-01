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01 Mart 2017 Çarşamba

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TİKA’dan “Şpresa” Engelliler Derneğine Akülü Araç Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik’in katılımıyla “,Şpresa” Engelliler Derneğine ön adet akülü engelli aracı temin etti.

01 Mart 2017 Çarşamba 13:59
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TİKA’dan “Şpresa” Engelliler Derneğine Akülü Araç Desteği

 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik’in katılımıyla “,Şpresa” Engelliler Derneğine ön adet akülü engelli aracı temin etti.

Ekonomik durumu yetersiz olan engelli üyelerin günlük hayatlarını daha kolay sürdürebilmeleri ve aktif olarak yaşama katılabilmelerine katkı sağlamak amacıyla on adet akülü engelli aracının ihtiyaç sahibini dağıtımı bugün Şaban Trstena spor salonunda yapıldı.

TİKA BADA Başkanı Çevik’in yanı sıra, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, Çayır Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Baki, dernek başkanları ve temsilcileri törene katıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan TİKA BADA Başkanı Mahmut Çevik, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TİKA’nın “Çağdaş Alperenler” olduğuna yönelik açıklamaları bir talimat olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Çevik, “Biz uyguladığımız her projede farklı anlam ve önem arz eden projelerin hayata geçmesine katkı sağlıyoruz TİKA olarak. Engelli vatandaşlarımız için burada dağıtımız akülü araçların aslında bir hediye değil, onların var olan mücadele ruhlarına katkı sağlamak, hayata göstermiş oldukları mücadelelerine onlarla beraber Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir kalkınma kuruluşu olarak el ele, gönül gönüle olduğumuzu ifade etmek içindir” diye konuştu.

Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinde engellilere yönelik hemen her ülkede projelerin hayata geçirildiğine dikkat çeken Çevik, “Esasen, kalkınma sadece ekonomik projelerin ve bütçelerin uygulanması değil, kalkınma var olan insan kaynaklarının mücadele ruhlarına yapılacak katkılar ve onlar için seçeneklerin arttırılması anlamındadır” dedi.

Çevik, TİKA olarak engellilere gösterdikleri ilginin aslına Makedonya’da yaşayan topluma gösterdikleri saygının bir ifadesi olduğunu dile getirdi.

Çayır Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Baki, engellilere yönelik akülü araç temininin belediye sınırları içerisinde yapılmış çalışmalar arasında en güzel çalışmalardan birisi olduğunu belirtti.

Şpresa Derneği üyelerinin belediyede çalıştığını ve bu yüzden kendileriyle sıkı işbirliğinde olduklarını kaydeden Baki, “Bu vesileyle Makedonya’nın gerçekten dostu olan Türkiye Cumhuriyetine ve onun sahadaki en güçlü kurumlarından biri olan TİKA’ya teşekkürlerimizi sunmak istiyorum” dedi.

Projenin gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Şpresa Engelliler Derneği Başkanı Sefer Hiseni, akülü araçlarla engellilerin yaşamlarının kolaylaşacağını belirtti ve TİKA başta olmak üzere emeği geçenlere ne kadar teşekkür etseler az olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından akülü araçlar sahiplerine teslim edildi.

2002 yılından kurulan Shpresa Engelliler Derneği, bireylerin topluma kazandırılması, engellilerin haklarının korunması ve mevcut hakların iyileştirilmesi için çalışıyor.

 

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