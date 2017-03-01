



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Doğu Makedonya bölgesinde geçimlerini tarımcılıkla sağlayan 48 aileye ceviz ve kiraz fidanları dağıtarak destekte bulundu. TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Dr. Mahmut Çevik'in de katılımıyla bugün Negotino'da bin 600 ceviz ve 5 bin 600 kiraz fidanı teslim edildi.

Yapılan dağıtım töreninde çiftçilerle bir araya gelen TİKA BADA Başkanı Dr. Mahmut Çevik, soydaşların ve diğer toplulukların yaşam standardını yükseltmek ve kaliteli üretimi arttırmak için bir tarımsal kalkınma planı başlattıklarını dile getirdi.

'Tarım ve Hayvancılık Projeleri Farlı Bir Anlam Taşımaktadır'

Gazetecilere yaptığı açıklamasında Çevik, "TİKA'nın Makedonya'da yapmış olduğu çalışmalar içerisinde tarım ve hayvancılık alanında projeler ve faaliyetler daha farklı bir anlam taşımaktadır. Dolayısıyla kırsal alanda yaşayan ailelerin, soydaşların ve diğer toplulukların yaşam standardını yükseltmek ve kaliteli üretimi arttırmak için bir tarımsal kalkınma planı başlattık. Öncelikle meyveciliğin geliştirilmesi çakışmalarını başlattık 2014 yılında. Bu çerçevede yaklaşık 60 aileye fidan dağıtımı ve çeşitli eğitimlerle kaliteli bir meyveciliğin geliştirilmesi ve bu ailelerin de gelir seviyesinin yükseltilmesine destek olduk. Tabii bölgede her şeyden önemlisi tarım ve hayvancılık alanında sektörel bazda çalışan ailelerin niyetleri ve becerilerine göre bu sektörel ayrımı yapıyoruz. 2016 yılı içerisinde de kiraz ve ceviz yetiştiriciliği noktasında TİKA'ya talepte bulunuldu. Buradaki Çiftçi Birliğine üye olan kardeşlerimiz bir sosyal dayanışma örneği göstererek, bir araya gelerek bu talebi gerçekleştirdiler. Biz de yaklaşık 7 bin 200 ceviz ve kiraz fidanı vererek, bu ailelerin bu sektörden gelirlerinin artmasına katkı sağladık." ifadelerini kullandı.

'Bu Proje Barış ve Dostluğumuza Katkı Sağlayacak'

Açıklamasının devamında projenin amacına da değinen Çevik, "Amacımız tabii bu projeleri uygularken toplumsal bir sosyal dayanışmayı kalıcı bir barışın ve dostluğun sağlanmasına katkı sağlamaktır. Tarım öyle bir faaliyettir. Sadece ekonomik bir faaliyet değildir bunun yanında sosyal ve kültürel bir bağlantıyı da beraberinde getirecektir." dedi.

Çevik projenin ikinci aşaması olarak Türkiyeli uzmanların bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını planladıklarını ifade ederek, "Biz bu çalışmaların ikinci aşamasını da Türkiye'deki tarım uzmanlarıyla beraber bu bölgenin çiftçilerinin bilgi, birikim ve becerisini arttırmaya yönelik olarak çalışmaları sürdüreceğiz. Dolayısıyla bu çalışmaları yürütürken de Makedonya'da tarım sektörüne de katkımız oluyor, ekonomisine de katkımız oluyor. Bu coğrafyada yaşayan insanlar şüphesiz ki Türk toplumunun karakterinin ne olduğunu biliyor. Bu noktada her türlü sıkıntılarımızı beraber paylaşıp azaltacağız, dayanışma örneği göstereceğiz. Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde geçmişte var olan dostluğu kardeşliği, barışı birlikte sağlayacağız." sözlerini de dile getirdi.

Makedonya Ekonomisine Katkı Sağlanıyor

Çevik ayrıca pirin, arıcılık, sera gibi projelerle de Makedonya'nın ekonomisine katkı sağladıklarını ifade etti.

48 aileye 200'er fidan dağıtıldığını söyleyen proje sorumlusu Hasan Nanuşev, bu alanda başarılı olacaklarını ümit ettiklerini ifade ederken, ileride farklı projeleri de hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Fidanların ise Resne, İştip, Radoviş, Valandova, Gradsko ve Demir Kapı bölgelerine dağıtıldığını kaydetti.

Fidan alan çiftçiler ise desteklerinden dolayı hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de TİKA'ya teşekkürlerini ilettiler.