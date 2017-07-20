



Arnavutluk'ta Tiran Büyükelçiliği himayelerinde düzenlenen programa, Arnavutluk İçişleri Bakanı Dritan Demiraj, Tiran Belediyesi'nin yöneticileri, milletvekilleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, şehitlerin anısına saygı duruşunun ardından, AA'nın 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananları anlatan videosunun gösterimiyle başladı.

Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerine uzun yıllardır gizli bir şekilde sızmış üniformalı teröristlerin, Türkiye'nin demokratik anayasal yapısını ortadan kaldırmayı hedeflediğini söyledi. FETÖ'nün 1990'dan sonra dünyaya açılmasından itibaren ilk örgütlendiği ülkeler arasında dost ve kardeş Arnavutluk'un bulunduğunu dile getiren Bayraktar, "FETÖ'nün Arnavutluk'taki müritleri, örgüte ait veya örgüt tarafından işletilen eğitim kurumlarında gözüne kestirdikleri, hedef seçtikleri çocukların beynini yıkayarak, kendine bağlı bir robot haline getirmeye gayret etmektedir. Aileler çocuklarını bu okullardan uzak tutmalıdır, ateşe atmamalıdır. Kara para aklama, iftira, resmi belgede sahtecilik, vergi kaçırma, gizlilik, kapalılık, karanlık, sahte delil üretme, hücre tipi örgütlenme ve beyin yıkama bu tehlikeli örgütün tipik özellikleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 21 STK adına hazırlanan bildiriyi okuyan Geleceğin Alternatif Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdi Gurra da darbe girişimini yeniden şiddetle kınadıklarını aktardı. Silah ve şiddet kullanarak Türkiye'de demokratik anayasal düzeni yok etmek için alçak darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün bulunduğu her yer için bir tehdit teşkil ettiğini ifade eden Gurra, "STK'lar olarak Arnavutluk başta olmak üzere dünyanın her yerinden bu terör örgütünün yok edilmesi için dost Türkiye'nin ve halkının yanında olduğumuzun belirtmek isteriz." diye konuştu.

Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Abaz Hado, Türkiye için özgürlüğün kutsal olduğunu, hiç kimsenin Türk halkını ve anayasal düzenini ayaklar altına alamayacağını belirterek, "Türk halkıyla, cumhurbaşkanı ile dayanışmamızı ifade ettik. Onlar bizim değerli dostlarımız." dedi.

Programda konuşan 15 Temmuz gazisi İsmet Doğan da darbe gecesi yaşadıklarını anlattı.