



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Makedonya Koordinatörü görevine atanan Aytekin Ayden göreve başladı.

Aytekin Ayden Kimdir?

ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünden 1991 yılında mezun oldu. TİKA ‘da 2001 yılında göreve başlayan ve sırasıyla İdari İşler, Eğitim ve Bilgi İşlem Şube Müdürü olarak görev yapan Aytekin AYDEN, 2005 yılında TİKA Gürcistan Program Koordinatör Yardımcısı, 2007-2009 yılları arasında ise TİKA Gürcistan Program Koordinatörü olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanlığında, Bütçe, Raporlama ve Bölgesel Projeler sorumlusu olarak görev yapan Aytekin AYDEN, 16 Nisan 2017 tarihinden itibaren TİKA Makedonya Program Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir.