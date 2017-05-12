



Uluslararası Balkan Üniversitesi başkent Üsküp'te 'Dünya Değişiyor başlığı altında Sosyal Bilimler konferansı düzenliyor. Bugün açılışı gerçekleşen konferansın özel konuğu ise Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden oldu.

Çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı konferansta TİKA Koordinatörü Ayden, TİKA'nın yaptığı çalışmalar ve sunduğu destekler hakkında bilgi verdi.



Konferansa TİKA Koordinatörü Aytekin Ayden ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü İsmail Kocayusufoğlu yanı sıra Konferansa destek sunan Halkbank Makedonya Müdürü Turhan Ademi ve T.C. Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Bünyamin Kutlu da katıldı.

'TİKA Balkanlarda 11 Ülkede Faaliyet Gösteriyor'

Katılımcılara hitap eden TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, TİKA'nın kendi üzerine düşeni layıkıyla yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini belirtti.



Konuşmasının devamında TİKA'nın Balkanlar genelinde 11 ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Ayden, "Temel amaç Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde mevcut tarihi mirasın korunması, sürdürülebilir iktisadi kalkınmanın sağlanması, toplumsal refah seviyesinin yükseltilmesi, sektörel bazda kurumsal kapasitelerin arttırılması ile gıda ve yaşam güvenliğinin sağlanması çerçevesinde proje ve programlar geliştirmek, bu projeleri uygulamak suretiyle ülkeler arasındaki kültürel işbirliğini sağlama bölgede yaşanan iç savaşlar sonrası toparlanma sürecine giren kardeş ülkelerdeki temel öncelik toplumsal barış ortamını oluşturmak, zorla yerlerinden edilen ve göçe zorlanan bu halkaların göçe zorlanmasına engel olmak ve son yıllarda büyük bir büyüme kat eden ülkemizin bilgi, birikim ve kapasitesini bu dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktır" ifadelerini kullandı.

Makedonya'da Bir Çok Proje Hayata Geçirildi

Makedonya'daki TİKA ofisi hakkında da bilgi veren Koordinatör Aytekin Ayden, TİKA'nın Makedonya'da aralarında pirinç üretimi, arıcılık, içme suyu projelerini de bulunduğu 6 tarım projesini hayata geçirdiğini belirtti.



Ayden, konuşmasının devamında eğitim, sağlık, kamu kurumları, altyapı gibi alanlarda da bir çok destek sunduklarını ifade ederken kültürel mirasa da sahip çıktıklarını cami ve hamamların restorasyonunu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Konferansın açılış merasiminin sonunda ise konuşmacı olarak konferansa katılan TİKA Üsküp Koodinatörü Aytekin Ayden'e ve sundukları destekten dolayı Halkbank Makedonya Müdürü Turhan Ademi'ye takdirname verildi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi tarafından 'Dünya Değişiyor başlığı altında düzenlenen Sosyal Bilimler konferansı 14 Mayıs'a kadar sürüp farklı ülkelerden gelen akademisyenler konuşma yapacak.