



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle 16-18 Ağustos tarihleri arasında Makedonya’nın Üsküp, Kalkandelen ve Gostivar şehirlerinde sağlık personeline yönelik gerçekleştirilen ‘Yeni Doğan Canlandırma Programı’ eğitimine katılanlara sertifikaları takdim edildi.

Bugün Üsküp Stonebridge Otelinde gerçekleştirilen törene T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya Sağlık bakanı Arben Taravari ve TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden katıldı.



Törende konuşma yapan T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, “Makedonya ile Türkiye arasında çok güzel bir ilişki var. Kardeş ve dostluk bağı üzerine kurulmuş bir ilke var. Bu ilişkileri en üst seviyeye ulaştırmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Hem Türkiye hem de Makedonya’da yaşayan bütün vatandaşlar bizler için çok kıymetliler” İfadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Arben Taravari Sağlık Bakanı görevine geldiğim ilk gün imzaladığım ilk belge TİKA’nın Makedonya’ya sağlık alanında sunduğu bir bağışıyla ilgiliydi. Ve o belgeyi imzalamaktan da mutluluk duydum” dedi.



TİKA Eğitim Koordinatörü Haşim Polat ise yaptığı konuşmada eğitim alan sağlık personelinin aldıkları bilgileri başkalarıyla paylaşmalarını arzu ettiklerini belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından ise sertifika takdim töreni yapıldı. 10 doktor ve 10 hemşire olmak üzere toplam 20 sağlık personeli sertifika almaya hak kazandı. Sertifikaları T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya Sağlık bakanı Arben Taravari ve TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden takdim etti.



Eğitim, “Dr. Sadi Konuk” Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Bölümü Uzm. Doç. Dr. Özgül Salihoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Güner Karatekin ve aynı bölümde görevli Hemşire Ebru Temizsoy ile Makedonya Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Kliniği hocası ve Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Aspaziya Sofiyanova ile "Mayka Tereza" Üniversite Kliniği Yeni Doğan Bölüm Sorumlusu Dr. Vesna Delovska tarafından sunuldu.