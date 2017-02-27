TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik, Kosova’da bir dizi temaslarda bulundu.

Bugün Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar’ı makamında ziyaret eden Çevik’e, TİKA Kosova Program Koordinatörü Necip Özay Özütok da eşlik etti.



Konuya ilişkin KTDP’den yapılan açıklamada, “TİKA'nın Kosova genelinde yapmış olduğu faaliyetler konusundaki memnuniyetlerini dile getiren Bakan Yağcılar,sürdürülebilir ve nitelikli çalışmaların önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceğine dair var olan inancını dile getirdi.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı sn. Mahmut Çevik, başta bakanımıza ve Türk toplumuna hizmet noktasında kendilerine sundukları desteklerden dolayı teşekkür etti ve Kosovanın kalkınma çabalarına çeşitli program ve projelerle katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Taraflar aynı zamanda varolan iyi ilişkiler temelinde mevcut işbirliğinin yeni prjojelerle geliştirilmesi ve aktif hale getirilmesi konusundaki ortak görüşlerini dile getirdiler” denildi.

Kosovalı Tarımcılara Destek

Balkanlardaki projelerine hız kesmeden devam eden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı – TİKA, Kosova’da bulunan Türk belediyesi Mamuşa’da tarımcılara destek verdi.



Bugün TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik, Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç, TİKA Kosova Program Koordinatörü Necip Özay Özütok’un katılımıyla düzenlenen törenle Mamuşa’da faaliyet gösteren Aksaya Tarımcılar Derneğine araç ve gereç tedarik etti.



Çevik ve beraberindeki heyet, Mamuşa Belediyesini de ziyaret etti. Belediye Başkanı Arif Bütüç ile yapılan görüşmede çalışmalar hakkında bilgi alındı. Bütüç, Mamuşa kapalı spor salonu ve Atatürk lisesinin ikinci katı proje çalışmasına desteklerinden dolayı TİKA’ya teşekkürlerini sundu.

