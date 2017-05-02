Türk Hareket Partisi son günlerde Makedonya’da yaşanan olaylarda Türk Demokratik Partisine yönelik bir ithamda bulunmadıklarını açıkladı.

THP’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Makedonya Cumhuriyeti son dönemde ciddi bir demokrasi sınavından geçmektedir. Bu kritik dönemde her vatandaşın ve her siyasi oluşumun sorumlulukla hareket etmesi zaruridir. Ancak faşist rejimin günlerinin sayılı olması bazı partilerin canını sıkmış olacak ki durup dururken Türk Hareket Partisi’ne saldırmakta ve gerçeklerle yüzleşmekten kaçınmaktadırlar.

Türk Hareket Partisi; Perşembe akşamı yaşanan olaylardan sonra Türk Demokratik Partisi (TDP) hakkında herhangi bir ithamda bulunmamıştır, ancak bütün deliller belli başlı Türklerin yaptıkları ve yapmadıklarıyla olayların bu noktaya gelmesinden sorumlu oldukları ve o kara gecede yer aldıklarını doğrulamakta. Bu caniliği yapanlar elbette adalet önünde cevap vereceklerdir. Bu çirkin saldırıda yer alan şahısların suçunu örtbas etmek isteyen herkes bu yaptığı hatanın ağırlığı altında ezilecektir.

TDP bizim partimizle uğraşacağına kendi içindeki sorun ve sorumluluklara zaman ayırması daha doğru olacaktır.

Türk Hareket Partisi bu zor ve kritik dönemi başı dik, alnı ak şekilde atlatmanın haklı gururunu yaşamakta ve üstlendiği sorumlulukların bilincindedir! Bu gurur herkese nasip olmaz.”