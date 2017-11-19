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19 Kasım 2017 Pazar

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THP Genel Başkanlığına Enes İbrahim Seçildi

Türk Hareket Partisi (THP) bugün başkent Üsküp’te düzenlediği 3’üncü olağan parti kongresinde parti meclisini ve yeni genel başkanını seçti. Kongrede yapılan açık oylamada delegelerin tamamının oyuyla parti genel başkanlığına Enes İbrahim Seçildi.

19 Kasım 2017 Pazar 17:07
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THP Genel Başkanlığına Enes İbrahim Seçildi



Türk Hareket Partisi (THP) bugün başkent Üsküp’te düzenlediği 3’üncü olağan parti kongresinde parti meclisini ve yeni genel başkanını seçti. Kongrede yapılan açık oylamada delegelerin tamamının oyuyla parti genel başkanlığına Enes İbrahim Seçildi.

THP’nin düzenlediği 3’üncü olağan parti kongresine T.C. eski bakanı ve AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, THP koalisyon ortakları parti liderler ve THP üye ve sempatizanları katıldı.

Makedonya ve Türkiye’nin milli marşlarının okunmasının ardından İçişleri Bakanı ve SDSM Asbaşkanı Oliver Spasovski, yaptığı selamlama konuşmasında bu kongrenin Makedonya ve Türkiye arasında bir dostluk simgesi olduğunu ifade etti.

T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara yaptığı konuşmada bu kongrenin tüm Makedonya Türklerine hayırlı olmasını temenni etti.

T.C. eski bakanı ve AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanı Mehmet Mehdi Eker, kendisini buraya katılmak üzere görevlendiren Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini belirtti.

Selamlama konuşmalarının ardından kuruluşlundan bugün kadar partinin genel başkanlığını yapan Adnan Kahil, parti olarak yapılan çalışmalardan söz etti. Kahil, başkanlığını bıraktığını fakat partiden ayrılmadığını çalışmalarına üye olarak devam edeceğini söyledi. Kahil işbirliğinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’ya teşekkürlerini iletti.

‘Artık Makedonya Türkleri Fikir Birliğine Ulaşacaktır’

THP Genel Başkanlığına seçilen Enes İbrahim yaptığı konuşmada, “Vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Vermiş olduğunuz destek benim için önemlidir. Verdiğiniz bu desteği suiistimal etmeyeceğime dair huzurlarınızda söz veriyorum. Artık Makedonya Türkleri fikir birliğine ulaşacaktır. Artık Makedonya Türkleri ortak noktalarda ortak hareket edecektir” dedi.

Gençlerin yolunu açtığı için Adnan Kahil’e teşekkür eden İbrahim, kendisini partinin Onursal Başkanı ilan ettiklerini duyurdu.

THP Merkez Meclisine ise şu isimler seçildi:

Enes İbrahim, Erkan Mahmut, İsa Feyzullah, Arif Miftar, Celal Kain, Sibel Kahil, Erol Ruşid, Beyadin Nebi, Akkan Mahmut, Taner Hacimustafa, Suzana Ahmeti, Ervin Seyfullah, Cenk Ayvaz, Mahmut Halim, Esin Zekir, Deniz Selim, Menfi İlyas, Bahri İsmail, Bülent Kamber, Gafur Kamber, Cevat Azemovski, Emir İseyinovski, Amdiya Emin, Agim Seydo, Semir Veysel, İbrahim Telak, Veysel Derviş, Maksud Ali, Cabir Doko, İlhan Rahman, Elvin Hasan, Yaşar Süleyman, Necdet Zülal, Engin Bahtiyar, Nevaip İsmail, Nevaip Süleyman, Bayram Yusuf Süleyman İdriz, Smail Mustafa, Aluş Ahmet, Kazım Mustafa, Erdoğan Ali, Miftar Rustemov, Rıdvan Süşeyman, Ersan Fetikov.

Enes İbrahim Kimdir?

Üsküp doğumlu Enes İbrahim Kiril ve Metodiy Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamladı. Gençlik yıllarından itibaren siyasi ve toplumsal olaylarda aktifliğiyle Makedonya Türklerinin yaşadıkları sıkıntılarını uluslararası platformlarda duyurulması konusunda mücadele etmiştir.

2008 yılında arkadaşlarıyla birlikte Ufuk Derneği'ni kurdu. 2012 yılına kadar derneğin başkanlığını yürüttü. Ayrıca dernek bünyesinde çıkartılan Ufuk Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini 2012 yılına kadar yürütmüştür. Ülke genelinde ve yurt dışında birçok konferans, panel ve sempozyumlarda Makedonya ve Makedonya Türkleri üzerine değişik alt başlıklarda (demokrasi, insan hakları, medya, Osmanlı eserleri) tebliğler sunmuştur. Ayrıca ülke ve ülke dışında yayımlanan dergi ve İnternet sitelerinde yazılar yazmıştır. Türk dünyası konusunda önemli çalışmalarda bulunmuştur.

2012 yılında Makedonya Türk Hareket Partisi'ne katıldı. 2013 yılında partinin düzenlediği kurultayda genel sekreterliğe seçildi. 2014 yılında Makedonya'da düzenlenen erken genel seçimlerde milletvekili adayı oldu ve muhalefet cephesinin tek Türk milletvekili oldu.

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