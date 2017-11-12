Türk Hareket Partisi bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında partinin 3’üncü olağan kurultayını 19 Kasım’da Üsküp Aleksandar Palace otelinde gerçekleştirme kararı aldı.
THP tarafından yapılan yazılı açıklamada mevcut Genel Başkan Adnan Kahil’in parti genel başkanlığına adaylığını koymayacağı ifade edildi. Açıklamada Kahil’in partideki gençlerin önünü açmak istediği ifade edildi.
19 Kasımda gerçekleşecek kurultayda THP Genel Başkanlığına adaylığını koyacak isimler ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
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