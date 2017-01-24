Özel Yetkili Savcılık, “Tenk” ve “Tarifa” adlı iki yeni soruşturma başlattığını açıkladı.

Dokuz kişinin “görevinin kötüye kullanmak”tan şüpheli olduğu davalar, ELEM’deki bir ihale ve makam aracı ihalesiyle ilgili olarak görünüyor.

Özel Yetkili Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, enerji dağıtım şirketi AD ELEM’in ERP isimli yazılım ihalesinde, bir konsorsiyumun ilk turda gerekli belgeleri teslim etmemesine rağmen ihalede yer almasına izin verildiği belirtildi. 7 kişinin şüpheli konumda olduğu ihaleyi, 4 milyon 92 bin 420 avroyla ilk turda belgeleri eksik olan şirket almıştı. Şüphelilerden bazıları aynı zamanda uygulamaya geçmeyen yeni yazılımın bakımı içinde 456 bin 560 avro ödeme yaptığı kaydedildi.

“Tenk” soruşturmasında ise Şubat-Ekim 2012 tarihleri arasında şüpheli konumdaki iki kişinin, dönemin Başbakanının talebini yerine getirmek amacıyla bir makam aracının ihalesinde bir şirketi kayırdığı kaydediliyor. Makam aracı ihalesinin 572 bin 780 avro değerinde olduğu belirtildi.