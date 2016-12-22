23 Mayıs 1976’da Kalkandelen’e bağlı Tearce köyünde dünyaya gelen İlyas, ilkokulunu da burada bitirdi. Liseyi 1991-1995 yılları arasında Kalkandelen’deki “Nikola Şteyn” Tıp Lisesinde tamamlayan İlyas, 2003 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2015 yılında Az. Kiril v ve Metodiy Üniversitesi Tıp Fakültesinde Gastroenteroloji alanında uzmanlığa başladı.

İlyas, 2004-2005 yılları arasında liseyi bitirdiği okulda öğretmenlik yaparken, 2005-2007 yıllarında “Vitae” özel sağlık ocağında çalıştı.

2007-2014 yılları arasında kendi sağlık ocağı olan “Medicana”da doktorluk yapan İlyas, 2015 yılından itibaren Kalkandelen Kliniğnde çalışmalaya başladı.

Gazetemiz Yeni Balkan'da sağlık sayfasında köşe yazarlığı yapan Beycan İlyas, iki dönem TDP’de Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. İlyas, üç dönemdir partinin Merkez Meclisinde, iki dönemdir de Yönetim Kurulunda yer alıyor. İlyas, 2013'ten bu yana Tearce Belediyesinde Konsey Üyeliği de yapıyor.

İlyas, 13 Ekim’de Makedonya meclisinin onayıyla Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı görevine getirildi.

Türkçenin yanı sıra Makedonca, İngilizce ve Arnavutça da konuşan İlyas, evli ve iki çocuk babası.