Türk Demokratik Partisinin Pazar günü düzenleyeceği 9. Olağan Kurultayında yarışacak başkan adayları belli oldu.

Gazetemizin edindiği bilgilere göre Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Beycan İlyas ve TDP Gostivar Şube Başkanı Ercan Çulez aday olarak Merkez Meclisten onay aldı.

Bu akşam toplanan TDP merkez meclisi 6 aday adayı arasında Süleyman Baki’nin adaylığını şartları yerine getirmediği gerekçesiyle gündeme almazken, partinin Geçici Genel Başkanı Gönül Bayraktar, milletvekili seçilen Yusuf Hasani ve Genel Sekreteri Enver Hüseyin adaylıktan çekildi.

Partinin yarın resmi açıklama yaparak başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.