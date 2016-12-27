Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Beycan İlyas ile TDP milletvekili Yusuf Hasani, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Toplantıda, Büyükelçilik Müsteşarı, Misyon Şefi Yardımcısı Sinan Ertay da yer aldı.

TDP’nin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Ziyaret esnasında büyükelçiye parti çalışmaları tanıtılırken, ilerleyen dönem içerisinde yapılabilecek işbirlikleri konularına değinildi” ifadelerine yer verildi.