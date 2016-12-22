banner43

banner42

22 Aralık 2016 Perşembe

Tearce’deki 2011 Numaralı Sandıkta... Tearce'deki Sandıkta Yeniden Oylama Yapılacak... SDSM: "Vatandaşlar Değişim ve... Todorov: "İdari Mahkeme Kanunsuz... Tearce’de 2011 No’lu Sandıkta Yeniden... İdari Mahkeme VMRO-DPMNE ve SDSM'nin... VMRO-DPMNE DSK'nın Kararını İdari... VMRO-DPMNE Lideri Gruevski Kalabalığa... VMRO-DPMNE Üyeleri 'Seçim Zaferini Korumak'... Türklerin Yaşadığı Yerleşim yerlerinde... SDSM'nin Diğer İtirazları Bugün Masaya... VMRO-DPMNE Üyeleri DSK Önünde Toplandı SDSM'li Bakanlar Spasovski ve Remenski... VMRO-DPMNE: "DSK Hiçbir Baskıya... DSK Şikayetleri Kabul Edip Etmeyeceği...
Türkçe Eğitim Bayramı Vesilesiyle... Prof. Dr. İlber Ortaylı Köşe Yazısında... El-Bab'tan Acı Haber: 10 Asker Şehit... Yeni Büyükelçiler İvanov'a Güven... Başbakan Emil Dimitriev Türkçe Eğitim... Cumhurbaşkanı İvanov Türkiye Mezunları... Büyükelçi Kara’dan 21 Aralık Mesajı Avrupa ve Asya Kıtaları Bu Kez Karayoluyla... Karlov İçin Rusya'nın Üsküp Büyükelçiliğinde... Cumhurbaşkanı İvanov'dan Putin'e Taziye... 21 Aralık Etkinlikleri Yaşanan Son Olaylar... Poposki, Suikast Hakkında Paylaşımda... Türkiye ve Rusya’nın Üsküp Büyükelçiliklerinden... 'Türkiye-Rusya İlişkilerini Bozmaya... Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a...
Türk Demokratik Partisinden Türkçe... Kış Mevsimine Giriyoruz Dünden Bugüne 21 Aralık Kutlamaları Vizyon Üniversitesi 21 Aralık Türkçe... Azerbaycan Milletvekili Paşayeva Milletvekili... Nihal Pagria’yı Kaybettik Kırçova Belediyesinde Türk Bayrağı... "Rüşvet" Davası 23 Ocak Tarihine... Tüm Şehirlerde Hava Sıcaklığı Sıfırın... 21 Aralık Ankara’da da Kutlanacak Makedonya’nın Büyük Bölümü Eksi... Anayasa Mahkemesi Başkanı Taziye Defterini... Prof. Dr. İlber Ortaylı Cumhurbaşkanı... Merkez Jupa'da Çok İşlevli Spor Sahaları... Saraç, T.C. Üsküp Büyükelçiliğindeki...
“Arnavutluk, Balkanların Barış ve... Boeng 727 Tipi Uçak Kalkıştan 3 Dakika... 2016 Yılında Dünya Genelinde 74 Gazeteci... Kosova Artık +383 Kodunu Kullanacak T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sivillerin... Türkiye Devreye Girdi, Kaçak Göçmen... Kosova Kamu Bakanı Yağcılar Türkiye... Halep'te Son 21 Günde 828 Sivil Hayatını... Bombardıman Altındaki Halep'te İnsanlık... Adana'da Öğrenci Yurdunda Yangın Kolombiya’da Uçak Kazası “Çok İleri Giderseniz Sınır Kapısı... Prizren’de Türkçe Levhaya Çirkin... Avrupa Parlamentosundan Skandal Türkiye... Halep'te Katliam: 6 Günde 322 Ölü,...
MÜSİAD: Dünya Barışı İçin "Teröre... KKTC Meclis Heyetinden MÜSİAD Makedonya'ya... Ekim’de Makedonya’ya En Çok Türkiyeli... MÜSİAD, Büyükelçi Kara’yı Ağırladı Büyükelçi Kara MATTO Yönetim Kurulu... Makedonya’daki Hava Ulaşımında Rekor;... İzmir Fuarında Makedonya Turizmine Büyük... Türkiye Dolara Savaş Açtı Yeni Türk Yatırımı 200 Kişiye İstihdam... Akaryakıta 2 Denarlık Zam Geliyor Merkez Bankası Başkanı Dimitar Bogov... İnşaat Sektörünün Patlaması Üsküp’te... Maliye Bakanı Minoski MATTO Heyetini... Limak Holding, Üsküp’te Karma Kullanımlı... Hanehalkının Eylül Ayı Tüketim Harcaması...
İki Genç Sporcumuz Yılın En İyileri... “Hedefim Fenerbahçe Kadın Basketbol... Türk Futbolcu Elif Elmas “En İyi Genç”... 2016 Yılının En İyi Futbolcusu Besart... Makedonya Basketbolcuları İstanbul'dan... “Takımının Hedefi İyi Futbolcu Çıkarmak” Makedonyalı Genç Basketbolcular Türkiye'de... Türkiye Yükseldi, Makedonya Düşüşte “Karatedeki Başarılarımız Gündeme... Yukarı Banisalılar Trabzonspor Dergisine... Türkiye A Milli Takımı, Kosova’yı... Türk Sporcular Üsküp’te Altı Madalya... Yahya: "Hedefim Büyük Bir Takıma... Genç Kalemler Kulübü Makedonya’da... Türkiyeli Judocular Üsküp’ten 7 Madalyayla...
Makedonyalı Öğrenciler TRT’ye Konuk... İskender Pala Üsküp'teki Okuyucularıyla... İskender Pala'nın Katre-i Matem Kitabı... Yücelciler Üsküp’te Düzenlenen Panelle... “Rumeli’de Bir Udi” Belgeseline... Genç Türk Tasarımcı Esma Kâzım,... Üsküp'te "İlahi Aşk İçin Sada"... Kayseri'de “Abdullah Gül“ Müzesi... Bu Akşam Üsküp'te "İlahi Aşk... Türkiyeli Fotoğrafçıların Sergisi... Erol Tufan: "Makedonya ve Balkan... Türkiyeli Fotoğrafçılar Üsküp’te... Ensar Derneği'nin "Çay Keyfi"... Üsküp Yunus Emre Enstitüsünden İlkokul... 'Balkanlar'da Türk Kültürü' Konulu...
Türkçe Eğitimdeki Sorunlar Masaya Yatırılıyor “Türk Öğrencilerine ve Velilere Yardımcı... Türkçe Eğitim Günü İçin Ohrili... Resne'de Türkçe Eğitim Bayramı Coşkusu ADEKSAM Burs Dağıtım Töreni Düzenledi Azerbaycan Milletvekili Pashayeva Tefeyyüz'ü... Değerli Öğretmenlerden Sebaydin Baki... Tefeyyüz ile İBU Arasında İmzalanan... Türk Dili ve Edebiyatı Mezunları Diplomalarını... “Türk Masal Saati” Ohrili Çocuklarla... TİKA’dan Sırbistan’da Eğitime Destek MATTO Burs İlanı Uluslararası Vizyon Üniversitesi Heyetinden... Türkçe Eğitim bayramında "15... Makedonya'daki Türkoloji Bölümleri...
TDP'ye Genel Başkanlık İçin 6 Adaylık... Siyasi Partilerin Oy Pusulasındaki Yerleri... Siyasi Partilerin Gençlik Kolları Adil... AP Üyesi İlhan Küçük'ten Makedonya... Bir Partinin Daha Aday Listeleri Kabul... Seçim Komisyonu SDPM'nin Milletvekili... Diasporadan Seçimlere Büyük İlgi 11 Aralık Seçimlerine 13 Siyasi Yapılanma... VMRO-DPMNE Milletvekili Adaylarını Açıkladı:... TDP’nin Milletvekili Adayları Hasani... TMBH: “Koalisyondan Çıkmamızın Sorumlusu... TMBH Genel Sekreteri ve THP'den Tepki Milletvekili Adaylık Başvuru Süresi... THP'nin Milletvekili Adayı Yine Enes... Aday Başvuru Süresi Cuma Günü Bitiyor
Dr. Hasan: “Makedonya’daki Şeker... Dünya Helal Günü İstanbul’da Kutlandı Dünya Sigarayı Bırakma Günü Acıbadem, Makedonya'dan Sonra Bulgaristan... Damka'dan Türkiye'ye Teşekkür TİKA, Makedonya'da Otizm Merkezi İçin... Makedonya’da 120 Bin Diyabet Hastası... Onkoloji ve Radyoterapi Kliniği Hastalarına... "Eferalgan" Şurubu Geri Çekildi 500 Sağlık Çalışanının Maaşlarına... ZOR Derneği’nden Çayır-Kadın Doğum... Çevre Dostu Araçlara Vergi İndirimi... Hava Kirliliği Nedeniyle Solunum ve Kalp-Damar... "Alo Doktor" Hattı’nda Mevsimsel... İthal Araçlar Havayı Kirletiyor
Mevlit Kandili Ohri’de Kutlandı “Öğrencilerimle Aramda Farklı Bir... “Her Zorluğun Ardında Bir Başarı... Sultanahmet Camii Tarihinin En Kapsamlı... “Öğrencilerim, Evlatlarım Gibi” Genç Hafızlar Saraybosna’daki Kuran... Manastır 'Şirok Sokak'ta Bir İlk “Küçük İşletmemde Her Yaşa ve... “Resimle İlgilenenler Asla Resim Çizmekten... “Her Bayan En İyisini Hak Ediyor” Melda Karahasan: "Adaleti Sağlayan... “Makedonya ile Yunanistan Arasındaki... Makedonya Türk Gençliği Liderlik Seminerinde... İslam Alimi Şuayb Arnavuti Vefat Etti Batı Trakya Kadın Platformu’ndan Makedonya’ya...

TDP’den Başkan Adaylıklarıyla İlgili İlk Açıklamalar Yapıldı

Türk Demokratik Partisi, Pazar günü yapılacak olan 9. Olağan Kurultayında başkanlık için yarışacak isimleri resmi olarak açıkladı.

16 Aralık 2016 Cuma 16:15
Bu haber 2387 kez okundu
TDP’den Başkan Adaylıklarıyla İlgili İlk Açıklamalar Yapıldı

Türk Demokratik Partisi, Pazar günü yapılacak olan 9. Olağan Kurultayında başkanlık için yarışacak isimleri resmi olarak açıkladı. Yapılan açıklamada, “18 Aralık 2016 tarihinde düzenlenecek olan TDP IX. Olağan Kurultayı'nda, TDP Genel Başkan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Beycan İlyas ile TDP Gostivar Şube Başkanı Ercan Çulez'in Genel Başkan adayları olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

İlyas: “İlkem ‘Sizlere hizmetkar olmak için bu yola çıktık’ olacaktır”

Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Beycan İlyas, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli soydaşlarım, dava arkadaşlarım
Makedonya siyasi tarihinin en köklü ve 25 yıllık geçmişinde soydaşlarımızın sesi ve savunucusu olmuş Türk Demokratik Partisi 9.Olağan Kurultayında Genel Başkan adaylığımın milletimize ve partimize hayırlı, uğurlu olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Gayemiz, milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü korumak, Makedonya Türklüğünü her alanda daha da yukarıya taşımak ve gençliğimize daha güzel bir ülke bırakmaktır. Davamız milli bir davadır. Milli değerlerimizi muhafaza ederek ve bizi biz yapan unsurlar doğrultusunda bu mücadeleyi sürdürürken vereceğiniz destek ve üreteceğiniz fikirler başarıya ulaşmamızda işimizi daha kolay kılacaktır. 25 yıldır sahip çıktığınız bu dava emin olunuz ki yine sizlerin destekleri ile varlığını sürdürecektir. Gurur ve onur verici bu göreve talip olurken her zaman başucumda duracak şey bende derin iz bırakan şu ilke olacaktır: ‘Sizler biz hizmet edesiniz diye değil, biz sizlere hizmetkar olmak için bu yola çıktık.’ Dava bizim davamız, bayrak bizim bayrağımız. Allah bu kutlu yürüyüşte hepimizin yar ve yardımcımız olsun, birlik ve beraberliğimizi daim etsin.”

TDP Gostivar Şubesi: “Türkleri Kucaklayacak, Beraberliğimizi  Güçlendirecek yolun Kavşağındayız”

Başkan adayını duyuran TDP Gostivar Şubesinden ise şu açıklama yapıldı:

“TDP Gostivar Şubesi'nin, Türk Demokratik Partisi 9. Olağan Kurultayı Genel Başkanı Adayı Şube Başkanı Sayın Ercan Çulez'i Makedonya Türk kamuoyuna açıklamaktan gurur duyuyoruz. Makedonya Türklerinin yaşadığı her beldeyi kucaklayacak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek bir yolun kavşağındayız. Genel Başkan Adayımız Sayın Ercan Çulez bu birlik ve beraberliği sağlama adına bu ateşten gömleği giymeyi kabul etti. Aklı hür, vicdanı hür Türk Demokratik Partisi kıymetli delegeleri de 18 Aralık günü Makedonya Türklerinin tek adresi olan Türk Demokratik Partisinin demokrasi sayfasına Bismillah diyerek yeni zaferler elde edecek kadroları seçeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Kurultayımız bütün Türk Demokratik Partisi delege, üye ve sempatizanlarına hayırlı olsun. Kurultayımız Makedonya Cumhuriyeti siyasetine hayırlı olsun. 

Gayret bizden, tevfik Allah'tan.”

 

 

    Yorumlar

İLGİLİ HABERLER

banner73
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
KİM KİMDİR? Tümü
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
banner61
2016 © Copyright © by Yenibalkan.com