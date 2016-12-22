Türk Demokratik Partisi, Pazar günü yapılacak olan 9. Olağan Kurultayında başkanlık için yarışacak isimleri resmi olarak açıkladı. Yapılan açıklamada, “18 Aralık 2016 tarihinde düzenlenecek olan TDP IX. Olağan Kurultayı'nda, TDP Genel Başkan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Beycan İlyas ile TDP Gostivar Şube Başkanı Ercan Çulez'in Genel Başkan adayları olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

İlyas: “İlkem ‘Sizlere hizmetkar olmak için bu yola çıktık’ olacaktır”

Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Beycan İlyas, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Değerli soydaşlarım, dava arkadaşlarım

Makedonya siyasi tarihinin en köklü ve 25 yıllık geçmişinde soydaşlarımızın sesi ve savunucusu olmuş Türk Demokratik Partisi 9.Olağan Kurultayında Genel Başkan adaylığımın milletimize ve partimize hayırlı, uğurlu olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Gayemiz, milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü korumak, Makedonya Türklüğünü her alanda daha da yukarıya taşımak ve gençliğimize daha güzel bir ülke bırakmaktır. Davamız milli bir davadır. Milli değerlerimizi muhafaza ederek ve bizi biz yapan unsurlar doğrultusunda bu mücadeleyi sürdürürken vereceğiniz destek ve üreteceğiniz fikirler başarıya ulaşmamızda işimizi daha kolay kılacaktır. 25 yıldır sahip çıktığınız bu dava emin olunuz ki yine sizlerin destekleri ile varlığını sürdürecektir. Gurur ve onur verici bu göreve talip olurken her zaman başucumda duracak şey bende derin iz bırakan şu ilke olacaktır: ‘Sizler biz hizmet edesiniz diye değil, biz sizlere hizmetkar olmak için bu yola çıktık.’ Dava bizim davamız, bayrak bizim bayrağımız. Allah bu kutlu yürüyüşte hepimizin yar ve yardımcımız olsun, birlik ve beraberliğimizi daim etsin.”

TDP Gostivar Şubesi: “Türkleri Kucaklayacak, Beraberliğimizi Güçlendirecek yolun Kavşağındayız”

Başkan adayını duyuran TDP Gostivar Şubesinden ise şu açıklama yapıldı:



“TDP Gostivar Şubesi'nin, Türk Demokratik Partisi 9. Olağan Kurultayı Genel Başkanı Adayı Şube Başkanı Sayın Ercan Çulez'i Makedonya Türk kamuoyuna açıklamaktan gurur duyuyoruz. Makedonya Türklerinin yaşadığı her beldeyi kucaklayacak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek bir yolun kavşağındayız. Genel Başkan Adayımız Sayın Ercan Çulez bu birlik ve beraberliği sağlama adına bu ateşten gömleği giymeyi kabul etti. Aklı hür, vicdanı hür Türk Demokratik Partisi kıymetli delegeleri de 18 Aralık günü Makedonya Türklerinin tek adresi olan Türk Demokratik Partisinin demokrasi sayfasına Bismillah diyerek yeni zaferler elde edecek kadroları seçeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Kurultayımız bütün Türk Demokratik Partisi delege, üye ve sempatizanlarına hayırlı olsun. Kurultayımız Makedonya Cumhuriyeti siyasetine hayırlı olsun.

Gayret bizden, tevfik Allah'tan.”