Birkaç günden bu yana resmi görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’da olan Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Dr.Beycan İlyas ve TDP Milletvekili Dr.Yusuf Hasani, T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu ile AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’yla bir araya geldi.



Ziyaret programı kapsamında, TDP Heyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Başkanı Mehmet Köse ve Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf'la da görüşme gerçekleştirdi.

