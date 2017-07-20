Bir dizi görüşmeler gerçekleştirmek üzere Ankara’da bulunan Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Beycan İlyas ve milletvekili Yusuf Hasani, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüştü.

Bu görüşmenin yanı sıra TBMM Ak Parti Grup Başkan Vekili Prof.Dr. Naci Bostancı da makamında ziyaret edildi.



Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Dr.Beycan İlyas,TDP Milletvekili Dr.Yusuf Hasani ve MTV Türkçe Program Müdürü Eran Hasip’ten oluşan heyet, TRT Genel Merkezine de bir ziyarette bulundu. Burada TRT Televizyon Daire Başkanı Tuncay Yürekli ve TRT Avaz Genel Koordinatörü Murat Akkoç’la partinin çalışmaları ve medya alanındaki ilişkiler değerlendirildi.

