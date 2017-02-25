



Türk Demokratik Partisi, Makedonya’daki hükümeti kurma çalışmalarında sadece Makedon ve Arnavut topluluklarını ilgilendiren yasa değişiklikleri yapılmasına tepki gösterdi.

TDP’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



“Makedonya Türk Demokratik Partisi olarak ülkemizde yaşanan son gelişmeleri kaygıyla takip ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Ülkemizdeki mevcut kanunlar üzerinde yapılması planlanan değişiklikler, devletimizin üniter özelliğini etkileyeceği kanısını taşımaktayız. Buna ek olarak, sadece iki ulusu ilgilendiren bu kanun değişiklikleri inanıyoruz ki, yıllardır titizlikle kurmuş olduğumuz ülkemizin çok uluslu (multietnik) yapı özelliğini de etkilemiş olacaktır.



Makedonya Cumhuriyeti anayasasını göz önünde bulundurduğumuz takdirde ve bu anayasada M.C'nin Makedonlar, Arnavutlar dışında Türkler, Boşnaklar, Sırplar, Ulahlar ve diğer etnik topluluklardan oluştuğu da öngörülmektedir. Buradan yola çıkarak yapılması planlanan son kanun değişikliklerinin sadece iki etnik topluluğa üstünlük sağlayacağı kanısını taşımaktayız.

Bu doğrultuda, anayasamızın öngörmüş olduğu garantili ve eşit hakların sağlanması unsuru ortadan kalkacak ve diğer toplulukları zor durumda bırakacaktır.





Yaşanan bu son gelişmeler ülkemizde yaşayan Türk soydaşlarımızı derinden yaralamış ve rahatsız etmiştir çünkü yaşanan bu son gelişmeleri sadece üst düzey siyasi bir oyun (manipülasyon) olduğunu düşünmenin dışında, bu tür siyasi oyunların Makedonya Cumhuriyeti'nin güvenliğini, istikrarını ve hatta yaşadığımız bu bölgenin istikrarını da uzun vadeli olarak etkileyebileceğini düşünüyoruz.



Yaşanan bu son gelişmeler ve planlanan kanun değişiklikleri, Makedonya Türk Demokratik Partisi için kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtir, çok uluslu ülkemizin yapısına ve anayasasına aykırı olduğu, hatta Ohri Çerçeve Anlaşması konseptine aykırı olduğu aşikar olduğunu bildirmek istiyoruz.

Bu doğrultuda, Türk Demokratik Partisi önümüzdeki dönem içerisinde, ülkemizin güçlü, istikrarlı, üniter yapısının sağlandığı ve halkımızın refah içerisinde yaşamasını sağlayacak politikalar üretmeye devam edecektir çünkü ancak böyle bir devlet anlayışı Makedonya’da yaşayan tüm halkların etnik, dini ve kültürel değerlerini koruyacak ve bu halkların bir arada güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacaktır.”