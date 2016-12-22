Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği, İstanbul’da yaşanan hain terör saldırısı sebebiyle taziye defteri açtı.
Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Beycan İlyas, seçimlerde milletvekili olarak çıkan Yusuf Hasani, TDP Geçici Genel Başkanı Gönül Bayraktar ile parti yönetimi taziye defterini imzalamak üzere gelenler arasındaydı.
TDP’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Genel başkanımız, İstanbul’dan önce insanlığı hedef alan bu terör saldırısını esefle ve şiddetle kınadığını, Türk milletinin dik duruşu ve birlik ile beraberliğiyle, bu hainlere en iyi cevabı vereceğini ve bu zor günleri atlatacağına inandığını ifade etmiştir” denildi.
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