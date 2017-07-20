Türk Demokratik Partisi, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle, Genel Başkanı Beycan İlyas imzalı bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik düzeni ile halk tarafından demokratik şekilde seçilmiş hükümetine kast eden 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümüne iştirak etmiş olduğumuz bu günde, o kötü gecede vatanını ile ülkesini savunmak dışında başka hiçbir amaç gütmeyen ve aynı amaçla hayatını feda eden 250 kahraman şehidi saygıyla anar, bedenlerini ve hayatlarını tankların önüne koyup savunma yapan tüm gazilere minnet duygularımı ifade ederim.

Aynı gece, yani 15 Temmuz 2016 akşamında, biz Türk Demokratik Partisi temsilcileri ile Makedonya’nın her bölgesinden gelen diğer değerli soydaşlarımızla birlikte, binlerce kilometre uzakta olmamıza rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’a daha inmeden, ailelerimiz ile helalleşip önce Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği önüne gelmiş, demokrasi nöbetimizi başlatıp, İstanbul’a hareket etmemiz için elçilikten verilecek olan talimatı beklemiştik. Bunu hiç düşünmeden yapmak zorundaydık çünkü mevzu bahis vatandı.

Biz birkaç kişi belki bir şey değiştiremezdik ama hacca yol almış ve “ulaşamazsam bile bu yolda ölürüm” diyen karınca misali, yollara düşmüştük. Çünkü bizim için her şeyden önce vatan yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk halkı tarafından seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti gelmektedir. 15 Temmuz’da cesur duruş sergileyip Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşılıksız desteğini sunan tüm soydaşlarıma, Makedonya Türklerine de teşekkürü borç bilirim. Unutmayın ki sizler hepiniz birer kahramansınız. Kahramansınız çünkü, bugün FETÖ karşıtı naralar atan aramızdaki bazı kişiler, o akşam sıcak yataklarından olayları televizyondan takip ederken, Sizler ne olabilir diye düşünmeden o yağmurlu akşamda sokaklara dökülen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduğunuzu bağıra bağıra ifade eden cesur yüreklilersiniz.

Bir taraftan törenlerle demokrasi zaferimizi kutladığımız, diğer taraftan ise yüzlerce şehit ve gazimizi hüzün ile andığımız kanlı gecenin birinci yıldönümünde; Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları devletin içine sızmış olan bu hainleri yakalayıp yargıya teslim etmek ve FETÖ terör örgütünü tamamen yok etmek için verdiği mücadeleye devam ederken, biz Makedonya Türklerinin de bundan sonra yapması gereken şeyler bulunmaktadır.

En başta konu ile bağlantılı olarak, 15 Temmuz 2016 akşamı Türk milletinin cesaret ve fedakarlıkla engellediği işgal girişimini herkese tanıtmak ve anlatmak, her bir Makedonya Türkünün, her bir soydaşımın boynunun borcu olduğunu düşünüyorum. Dostlarımız, evlatlarımız, nesillerimiz 15 Temmuz’u bilecek ki, bu örgütün gerçek yüzü ortaya çıksın. Anlatacağız ki Makedonya’daki diğer milletler de gerçekleri bizim ağzımızdan öğrenmiş olsun.

Diğer taraftan ise, hükümetimiz döneminde başlatılmış ancak hükümet değişiminin yaşanmasıyla sekteye uğramış olan, FETÖ'nün Makedonya'daki bağlantılarının temizlenmesi sürecinin yeni hükümet tarafından en kısa zamanda tamamlanmasını da umut etmekteyiz.



Sözlerime son verirken, 15 Temmuz 2016 tarihinde canlarından geçerek alçakça bir terör saldırısına, bir darbe girişimine dur diyen tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, destansı direniş gösteren gazilerimize geçmiş olsun diliyorum. Allah bu millete bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın.

İmanına, ezanına, bayrağına, vatanına ve Kuranına sevdalı olan Türk milletini, ezansız, vatansız, bayraksız bırakma Allah’ım! Allah’a emanet olun.”