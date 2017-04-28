



Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Makedonya Cumhuriyeti Meclisinde yaşanan saldırı olayları ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada Makedonya Cumhuriyeti'nde uzun süredir yaşanan siyasi krizden kaygı duyulduğu ifade edildi.

Şiddetin hiçbir soruna çare olmadığının ifade edildiği yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurulduğu günden itibaren dostane ilişkiler yürüttüğümüz, bağımsızlığını, egemenliğini ve kalkınmasını desteklediğimiz Makedonya Cumhuriyeti'nde uzun süredir yaşanan siyasi krizden kaygı duyuyoruz.

27 Nisan günü meydana gelen olaylar endişe vericidir. Şiddet hiçbir sorunun çaresi değildir. Meydana gelen olaylarda zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Uzun süredir devam eden protestolara karışmayan Makedonya'daki Türk toplumunun bu olaylar karşısında aynı itidalli tavrını korumasını bekliyoruz.

Dost Makedonya'da benzeri olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Siyasi parti temsilcilerini sağduyuya ve sorunlara diyalogla çözüm bulmaya davet ediyoruz."