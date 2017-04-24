Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, geçtiğimiz günlerde Kosova’ya yaptığı ziyaretin ardından bugün Makedonya’daki temaslarına başladı.

İlk olarak, T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara eşliğinde Makedonya Dışişleri Bakan Yardımcısı İliya İsaylovski’yle görüşme gerçekleştiren Yıldız, ardından Devlet Bakanı Beycan İlyas’ı makamında ziyaret etti.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Makedonya’ya ilk kez geldiğini ve bir günlük ziyareti kapsamında ülkeyi tanıma fırsatı bulacağını belirtti.

Yıldız, “Esas amacım tabii ki muhatabım Dışişleri Bakan Yardımcısıyla ikili ilişkilerimizi görüşmekti. Gayet güzel bir görüşme yaptık. Türkiye’nin bu bölgeye dönük politikası istikrarın sağlanması, barışın sağlanması ve bölge ülkelerinin refahlarının sağlanması, nihai olarak da bu bölgenin Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyonudur. AB bizim de hedefimiz tabi. İnşallah bir gün beraber aynı birlik altında olacağız” dedi.



Bölge ülkelerinin iç ve dış politikada zaman zaman sıkıntıları olduğuna vurgu yapan Yıldız, “Biz bunların diyalog yoluyla aşılacağını umuyoruz ve görüyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Devlet Bakanı Beycan İlyas, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin en önemli ayaklarından birisi olan Dışişleri Bakanlığının Yardımcısının yaptığı ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundu.



Makedonya’daki son siyasi gelişmeler, AB Ve NATO üyeliği konusunda istişare yaptıklarını kaydeden İlyas, “Özellikle Makedonya’da yaşayan soydaşın durumu hakkında kendilerini bilgilendirdik” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız’ın gün içerisinde Makedonya’daki Türk toplumunun temsilcileriyle görüşmesi planlanıyor.