Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rumeli ve Balkan kökenli vatandaşların kurduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde bir araya geldi. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve bazı milletvekillerinin de hazır bulunduğu ‘Rumeli-Balkan Buluşması’ programında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Makedonya’dan toplantıya katılanlar arasında Devlet Bakanı ve TDP Genel Başkanı Beycan İlyas ile Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat yer aldı.

“Balkan Faciası Yüreğimizde Derin Bir Yara Açmıştır”

Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlardan gelen Türk vatandaşlarının, Türkiye’nin göçmeni değil, asli evlatları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan kökenli vatandaşlara hitaben, “Sizler, sizlerin dedeleri, ataları başka bir yere değil, ana yurtlarına, baba evlerine geldiler. Bir asır önce yaşadığımız Balkan faciası, yüreğimizde öylesine derin bir yara açmıştır ki, Çanakkale’de askerimiz, subayımız gözünü kırpmadan ölümün üzerine yürümüştür” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün hamdolsun, Türkiye gibi bir vatanımız, Türkiye gibi bir sığınağımız, Türkiye gibi bir geleceğimiz var” diyerek Türkiye’nin bugünlere gelmesinde, Rumeli ve Balkanlar başta olmak üzere, Türkiye’ye hicret ederek kendilerine yeni bir hayat kuranların emek ve gayretlerine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “80 milyon vatandaşımızla birlikte, Rumeli’deki, Balkanlar’daki ve coğrafyamızın diğer bölgelerindeki kardeşlerimizin her biriyle ortak kader ve tarih birlikteliğimiz bulunuyor. 2023 hedeflerimiz, kendimizle beraber tüm kardeşlerimizin de huzuru, güvenliği, refahı, istikbali içindir. 2053 ve 2071 vizyonlarımızı, coğrafyamızın her köşesindeki kardeşlerimizle ortak hayallerimiz üzerine inşa ediyoruz” diye ekledi.

“Avrupa’da Vatandaşlarımıza Yönelik İnsanlık Dışı Tutuma Hep Birlikte Şahit Olduk”

Türkiye’nin kimsenin toprağında ve egemenliğinde gözünün olmadığını; kardeşlerinin, soydaşlarının, tüm mağdur ve mazlumların haklarının, hukuklarının korunması için mücadele verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aslında bu mücadele, bizimle birlikte tüm insanlığın ortak görevidir. Ama söz konusu Müslüman olunca, söz konusu Türk olunca, maalesef dünyanın pek çok yerinde gözlerin yumulduğuna, kulakların tıkandığına, kalplerin karardığına şahit oluyoruz. Biz asla böyle davranamayız” diye konuştu.



Bir insanın; yüreğinin bir kısmından, kolunun, bacağının, gözünün, kulağının birinden vazgeçmesinin mümkün olmaması gibi Türkiye’nin de Rumeli ve Balkanlar başta olmak üzere, hiçbir kardeşinden vazgeçemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rumeli’de, Balkanlarda ve hatta Avrupa’da altın gibi soydaşlarımız var, altın gibi kardeşlerimiz var. İşte son günlerde Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da yaşanan hadiseleri görüyorsunuz. Vatandaşlarımıza yönelik insanlık dışı tutuma hep birlikte şahit olduk. Türkiye olarak, Türk Milleti olarak, bu vatandaşlarımızı nasıl sahipsiz bırakabiliriz? Ne pahasına olursa olsun, elbette onların haklarını, hukuklarını korumanın çabası içinde olacağız” dedi.

“Balkanların İstikrarına Her Zamankinden Daha Sıkı Sahip Çıkılmalı”

Önümüzdeki Pazar günü Bulgaristan’da yapılacak seçimlere değinerek, seçimlerin huzur içinde geçmesini, adil ve şeffaf bir şekilde neticelenmesini temenni ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, orada bazı baskıların gerçekleştiğini görüp duymanın kendisini üzdüğünü belirterek, “Bir taraftan demokrasi diyeceksin, bir taraftan da oradaki Türklere ciddi manada baskı yapacaksın, bu olacak iş değil. Bir taraftan Avrupa Birliği müktesebatı diyeceksin, bir taratan Avrupa Birliği müktesebatının tam tersini işleyeceksin, bu olacak iş değil. Biz burada o soydaşlarımızın hakkını talep etme, onların yanında yer alma hakkına sahibiz. Her yerde ve her zaman olduğu gibi, Bulgaristan seçimleri konusunda da demokrasi ve hukuk içinde hareket edileceğini temenni ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli Balkan ülkelerinde yakın zamanlarda yapılacak seçimler konusunda da aynı temennileri dile getirerek, dünyanın bu sıkıntılı döneminde, bölgenin istikrarına, hep birlikte ve her zamankinden daha sıkı sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı ve ekledi: “Makedonya seçim geçirdi; ama hâlâ netice yok. Temenni ederiz ki bir an önce karar verilip yola çıkılsın. Yakında Arnavutluk bir seçim yaşayacak. Temenni ederiz ki orada da seçim adil bir şekilde gerçekleşsin.”



Rumeli ve Balkan Türklerinin sorunlarının çözümü konusunda, son dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın beş ilde düzenlediği çalıştaylar ve diğer kurumlarla gerçekleştirdiği ortak faaliyetlerle önemli bir mesafe kat ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında sağlıktan sosyal güvenliğe kadar karara bağlanan ve uygulamaya konan düzenlemelerden örnekler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çalışmalarda emeği geçen Bakan Müezzinoğlu ile tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı