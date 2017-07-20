İstanbul Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada tilavet edilen Kur’an-ı Kerim’i dinledi ve şehitler için dua etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlik girişinde Başbakan Binali Yıldırım tarafından karşılandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da karşılamada hazır bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve beraberindekilerle şehitliğe geçip burada tilavet edilen Kur’an-ı Kerim’i dinledi ve şehitler için dua etti.











Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı