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10 Ocak 2017 Salı

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T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçilere Seslendi

Ankara’da bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükelçileri Cumhurbaşkanlığı külliyesinde verdiği yemekle ağırladı.

10 Ocak 2017 Salı 13:53
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T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçilere Seslendi

Ankara’da bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükelçileri Cumhurbaşkanlığı külliyesinde verdiği yemekle ağırladı.

Türkiye’nin yurt dışında ve merkezde görevli büyükelçilerinin katılımlarıyla gerçekleşen yemekte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleneksel hâle gelen ve hariciye teşkilatlarının yanında diğer kurum ve kuruluşlar için de geniş bir istişare zemini oluşturan Büyükelçiler Konferansı’nın hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

 

“2023 Yılı Mihenk Taşıdır”

Bu yıl konferans için belirlenen temayı son derece isabetli bulduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip milletimiz için, Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 yılı bir mihenk taşıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 için büyük ve iddialı hedefler ortaya koyduklarını belirterek, bu hedefler doğrultusunda da emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

2023’ün aynı zamanda Türkiye’yi 2053 ve 2071 vizyonuna taşıyacak bir sıçrama noktası olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyadaki ve bölgemizdeki tüm sıkıntılara, tüm badirelere rağmen bu hedefleri ulaşılabilir görüyor, adeta bir ‘millî seferberlik ruhuyla’ gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023’ün, 1523’te Reis-ül Küttablığın tesisiyle temelleri atılan Hariciye Teşkilatı’nın kuruluşunun da 500. sene-i devriyesi olduğunu ifade etti.

 

“Hariciyemize, Önemli Mesuliyetler Düşüyor”

Türkiye’nin diplomatik kabiliyetine hayran kalan çevrelerin, bu köklü ve rafine birikimini örnek aldıklarını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı şekilde sizlerin de, bir nakkaş hassasiyeti isteyen; özünde bilgi, kabiliyet, fedakarlık ve özgüven gerektiren ve vazifenizi icra ederken, 5 asırlık Hariciye, 2 bin 200 yıllık da devlet geleneğimizin getirdiği o birikimle hareket edeceğine inanıyorum. Şüphesiz, Hariciyemize, ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi, küresel ölçekte bir aktör olabilmesi noktasında gerçekten önemli mesuliyetler düşüyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dış politika vizyonunu hayata geçiren TİKA, YTB,  AFAD, Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı gibi kuruluşlarının da bu süreçte hayati roller üstlendiğini belirterek, “İnşallah önümüzdeki 6 yılı en güzel, en verimli şekilde değerlendirerek, el birliği içinde çalışarak hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Geçen yıl gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen yemekte yaptığı konuşmayı anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye aleyhine çalışan odaklar arasında FETÖ’ye ayrı bir yer verdiğini, bu şer şebekesinin, diğer terör örgütlerini geride bırakan bir ihanet çizgisine sahip olduğunu hatırlattı.

 

“15 Temmuz Darbe Girişimi; En Sinsi ve En Büyük İhanettir”

15 Temmuz gecesi yaşananların kendilerini haklı çıkardığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz darbe girişimi, elbette tarihimizde devlete ve millete yapılmış ilk ihanet değildir. Fakat hedefleri, uygulayıcıları ve sonuçları itibariyle bu darbe girişimi en sinsi, en pervasız, en büyük ihanettir. Himmet, hizmet, diyalog ve eğitim diyerek devletimiz içinde örgütlenen, takiye yaparak kendini gizleyen, milletimizin malını, mülkünü, evlatlarını gasp eden bu çete, tarihimizin en alçak terör eylemini gerçekleştirmiştir. Her şey zıddıyla kaim… İhanet ne kadar büyükse, onun karşısında milletin kıyamı da bir o kadar azametli oldu.15 Temmuz gecesi kadını-erkeği, genci-yaşlısı, her görüşten, her hayat tarzından insanıyla tüm Türkiye adeta şaha kalktı. O gece milletimiz canı pahasına iradesine, hükûmetine, devletine sahip çıktı ve bu alçak darbe girişimini boşa çıkardı” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da 29’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında olmak üzere 248 vatan evladının darbeciler tarafından şehit edildiğinin altını çizdi.

 

“FETÖ, Fırsat Bulduğu Her Ülkede Türkiye Aleyhine Algı Operasyonu Yürütüyor”

“15 Temmuz’da devletinin ve milletinin yanında duranlar ile kurşun sıkanları elbette ayıracağız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Milletimizin bağrından çıkan, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar dünyanın dört bir ucunda ülkemizin bayrağını dalgalandıran STK’lara ve millî kuruluşlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bir avuç hain yüzünden, ne vatandaşlarımızın, ne de millî ve yerli kuruluşlarımızın zarar görmesine izin veremeyiz. FETÖ, hâlen fırsat bulduğu her ülkede Türkiye aleyhine algı operasyonu yürütüyor. Elindeki tüm imkânları ülkemizi karalamak için kullanıyor. Ülkemize düşmanlık eden kim varsa, bu milletin hasmı hangi yapı varsa, onun eteğine yapışmaktan çekinmiyorlar. Geçen yıl yaptığımız ABD ziyaretimizde bunu çok açık ve net bir şekilde gördük. Sadece Charter Schoollardan yılda 500 milyon dolar bunlar devşiriyor. Basit bir rakam değil. Ondan sonra bu belli merkezlere, belli yerlere dağıtımı yapılıyor. PKK sempatizanları, ASALA yandaşları ve FETÖ’cüler el ele, kol kola eylem yapıyorlardı. Bu ‘terör yoldaşlığı’ 15 Temmuz sonrasında ivme kazanmıştır. Her birinizin darbe girişiminden sonra ortaya koyduğu mesainin farkındayım. Her kurumumuza sızan bu yapının Dışişlerine de sirayet ettiğini, örgütle iltisaklı şahısların temizlenmesi sonrasında Dışişleri teşkilatımızın bazı sıkıntılar yaşadığını da biliyorum. Personel sayınız azalsa dahi, mücadeleyi özveriyle yürüttüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum. Şunu bir an olsun aklınızdan çıkarmayın: Şahsım ve devletimizin tüm kurumları sizlerin yanındadır. Siz gayret gösterdikçe, bizlerden de gereken desteği her zaman göreceksiniz. İnşallah ortak gayretlerimiz neticesinde, bu belayı devletimizin ve milletimizin başından tamamen def edeceğiz.”

 

Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da Konferansa Katılıyor

8 Ocak’ta başlayıp 14 Ocak’a kadar devam edecek olan 9. Büyükelçiler Konferansının bu yılki başlığı "2023'e Doğru: Milli Değerler ve Küresel Hedefler" olarak belirlendi.

Konferansta, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı konferans kapsamında T.C. Başbakanı Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Nurettin Canikli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Büyükelçilere seslendi.

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