Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tıp Bayramı programında konuştu.

Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmadığına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ha, Hollandalı gibi olursa açar, onu da söyleyeyim. Çünkü biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız. Onların cibilliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnağı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Bunları iyi biliriz. Kimse bize medeniyet, medenilik dersi vermesin, bu milletin alnı aktır ama onların alnı kapkaradır." dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin büyümesi birileri için nasıl umut olmuşsa, emin olun bazı çevrelerin de kabusu oldu, Hollanda, Almanya gibi." diye konuştu.







Kaynak: TRT Haber