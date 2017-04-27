



Mecliste uzun süren kurucu oturumunda Mecliste Milletvekili Ferid Muhiç tarafından önerilen Talat Caferi, milletvekillerini çoğunluğunun oyunu alarak Meclis başkanlığına seçildi.

SDSM, BDİ ve Arnavut Birliği Koalisyonu milletvekillerinin desteğini alarak BDİ Milletvekili Talat Caferi'nin Meclis Başkanı olarak seçilmesini ise VMRO-DPMNE milletvekilleri 'darbe' olarak adlandırdı.,



Meclis binası önünde protestolarını sürdüren protestocular ise Meclis binasına doğru girmek sitedi.