Meclis Başkanı Talat Caferi, dünkü anlaşmazlıklara rağmen bugün Meclis Başkanı ofisinde AB Büyükelçisi Samuel Zbogar’ı kabul etti.

Eski Meclis Başkanı Trayko Velyanovski’nin isminin ofisin önünden kaldırıldığı basına yansırken, Caferi bugün Meclis Başkanı ofisine girdi.

Caferi’nin, Meclis Başkanı olarak seçildiğine ilişkin kararın resmi gazetede yayınlanmasından sonra Cumhurbaşkanı İvanov’a mecliste çoğunluk sağlandığını belirtecek bir yazı yazması ve böylece hükümet kurma çalışmalarına başlanmasını sağlaması bekleniyor.

VMRO-DPMNE ise Caferi’nin yasalar ve tüzüğe aykırı şekilde seçildiğini öne sürüyor.