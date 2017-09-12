



Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski bugün düzenlediği basın toplantısında görevde bulunduğu yüz gün içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bakan Spasovski, düzenlediği basın toplantısında Makedonya Cumhuriyeti ve vatandaşların çıkarları doğrultusunda işe, 3-6-9 planında öngörülen reformları uygulamakla başladıklarını ifade etti. Spasovski, çalıştıkları bu süreçte istihbarat servislerinde reformlar, organize suçlarla mücadele ve mülteci krizi ile baş etme konularına önem verdiklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda yasa dışı dinlemelerin Makedonya’yı derin bir siyasi krize ittiğini de söyleyen İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, “İletişimleri takip etme konusunda ciddi bir reform süreci başlatıldı. Bu sürecin Meclis tarafından daha geniş çaplı gözlemlenebilmesinin de yolu açılacak. Böylelikle iletişim takibinin kötüye kullanılması durumu ortadan kaldırılacak” dedi.

Son dönemde İnterpol, Europol, DEA gibi uluslararası servislerle organize suçlar alanında etkili işbirliğinde olduklarını da ifade eden Spasovski, “Yasa dışı uyuşturucu ticareti alanında Türk polisi ile istihbarat paylaşımı yapıldı” dedi. Spasovski bu alanda Kosova, İtalya ve İsviçre polisleri ile de işbirliğinde olduklarını belirtti.



Spasovski, en önemli çalışmalardan birini geçtiğimiz dönemde Manchester United ile Real Madrid arasında oynana Super Cupa Final maçı esnasında güvenliği en üst düzeyde sağlayarak gerçekleştirdiklerini de kaydetti.

İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, basın toplantısında kendisine iletilen soruları da yanıtladı.

Eski başbakan ve VMRO-DPMNE Lideri Nikola Gruevskİ’nin İçişleri Bakanlığı’na 20 koruma görevlisi talebi konusunda ise Spasovski, yasal olarak eski başbakana sadece 6 koruma verilebileceğini, 20 korumaya yaptıkları araştırmalara göre gerek duyulmadığını belirtti.



Olvier Spasovski ayrıca 15 Ekimde gerçekleşecek Yerel Seçimler için İçişleri Bakanlığı olarak son derece hazır olduklarını ifade etti.