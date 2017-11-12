



Slovenya Dışişleri Bakanı İvan Korçok ile Karadağ Dışişleri Bakanı Srgyan Darmanoviç bugün Makedonya’ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Makedonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada konuk bakan Korçok’un Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile görüşeceği, görüşmede ise iki ülke arasındaki ilişkilerin masaya yatırılacağı ifade edildi.

Korçok Makedonya ziyareti kapsamında USAİD ile SlovakAid tarafından hazırlanna ortak projenin açılışına da katılacak.

Korçok Makedonya ziyareti kapsamında Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani, Başbakan Zoran Zaev ve Meclis Başkanı Talat Caferi ile de görüşecek.

Karadağ Dışişleri Bakanı Srgyan Darmanoviç bugün Makedonya’ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ise Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya gelecek. Darmanoviç daha sonra Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Meclis Başkanı Talat Caferi ve Başbakan Zaev ile de görüşecek.

Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç’in Üsküp’te gerçekleştireceği temaslarda NATO üyeliği konusunu ele alacağı öğrenildi.