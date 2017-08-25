Geçtiğimiz Pazar akşamı Sırbistan’ın Üsküp Büyükelçiliğindeki tüm personelini geri çağırması ve ardından yaşanan diplomatik kriz çözüme ulaşıyor.

İki ülkenin üst düzey yetkililerinin telefon trafiği sonrası eriyen buzlar, bugün Niş’te Dışişleri Bakanları Nikola Dimitrov ve İvica Daçiç’in yapacağı görüşmeyle perçinlenecek.

Sırbistan’ın Üsküp Büyükelçiliği personelinin bir bölümü dün itibariyle Üsküp’e gelirken, büyükelçiliğe yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre bugün çalışmaya başlayacak. Büyükelçinin ise ay sonunda tekrar göreve başlaması bekleniyor.

Üsküp Büyükelçiliğindeki diplomatlar, “Sırbistan kurumları ve organlarına karşı saldırgan eylemler hakkında yeterli deliller elde edildiği” gerekçesiyle acil olarak Belgrad’ta toplantıya çağırılmıştı.