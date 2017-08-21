Sırbistan, Makedonya’daki tüm diplomatlarını acil istişare toplantıları için geri çağırdı. Konuyla ilgili Belgrat’tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Makedonya Dışişleri Bakanlığı da olayı doğrularken, istişare toplantıları dışında kendilerine bir gerekçe sunulmadığını ve Sırbistan Dışişleri Bakanlığıyla iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Sırbistan Büyükelçisi Dışanka Divlyak Tomiç, Sırp basınına şu anda içinde bulundukları durumda bilgi veremeyeceğini, detayların yarına kadar kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.

Büyükelçiliğin talebi üzerine Üsküp’teki binanın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.