Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteği, Belgrad Büyükelçiliği ve Anadolu Ajansı işbirliğinde Belgrad’ın kalbi Kalemeydan’da düzenlenen “15 Temmuz: Bir Milletin Kahramanlık Hikayesi” konulu sergisinin açılışı, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Nikola Selakovic, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve TİKA Belgrad Program Koordinatörü Mehmet Bayrak ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği, Belgrad’ın kalbi konumundaki Kalemyedan’da gerçekleştirilen sergide, Sırbistan Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda turiste 15 Temmuz hain darbe girişimi fotoğraflarla anlatılırken, şehitlerimiz ve gazilerimiz rahmet ve minnetle anıldı.

Bir fotoğraf bin kelimeden daha fazla anlam ifade eder

Sergi açılışında konuşan Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Belgrad'da 15 Temmuz şehitlerimizi, gazilerimizi ve bizi demokrasiye bağlayan herkesi burada Sırp makamlarıyla beraber anıyoruz." dedi. Bir fotoğrafın bin kelimeden daha fazla anlam ifade ettiğini belirten Bilgiç, açılan sergi ile 15 Temmuz’un en iyi şekilde anlatıldığını ifade ederek, serginin düzenlenmesinde desteği olan TİKA ve Anadolu Ajansı’na teşekkürlerini iletti.

Avrupa Konseyi ve Parlemanto Üyeleri Türkiye’de

Açılışta konuşan Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic, darbe sonrasında Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu üyeleri ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ettiklerini hatırlatarak Türk halkına ve demokrasisine destek vermek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade etti.

TİKA Belgrad Program Koordinatörü Mehmet Bayrak ise; Türkiye'de 81 ilde olduğu gibi yurtdışında da gerçekleştirilen etkinlikler ile 15 Temmuz'u unutmadıkları ve unutturmayacaklarını belirterek, düzenlenen sergiyle birlikte hem 15 Temmuz şehitlerini saygıyla yad ettiklerini, Milli iradeye rağmen seçilmiş hükümeti devirmek için harekete geçen, kendi milletine ateş açan, kendi meclisini bombalayan FETÖ mensubu hain darbecilere karşı 15 Temmuz'da halkımızın tek vücut halinde karşı koyduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı foto muhabirlerin tarafından çekilen FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve sonrasında yaşananlara ait fotoğraflardan oluşan ve yoğun ilgi gören sergi, 10 gün süresince ziyaret edilebilecek.

Ayrıca, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri olan Novi Pazar'da TİKA tarafından yaptırılan "Demokrasi Parkı" 15 Temmuz 2017 tarihinde törenle açılacak.