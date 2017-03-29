



Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, bugün Kosova’ya yapmayı planladığı ziyaretini iptal etti. Vuçiç ziyaretinin iptali ile ilgili, “Priştine’deki üst düzey yetkililer tarafından aşağılanmak istemiyorum” dedi. Sırbistan Radyo Televizyonu’nda bir programa katılan Vuçiç, Priştine’den kendisine baskı yapıldığını ve olayların adeta bir sirk gösterisine dönüştüğünü söyledi.

Vuçiç’in ziyaretine izin veren Kosova Hükümeti, Sırbistan Başbakanının Leposaviç ziyaretinin sadece üç saat sürmesi ve Sırbistan Savunma Bakanı Zoran Gjorgjeviç ile İçişleri Bakanı Nebojsha Stefanoviç’in kendisine eşlik etmemesini istedi.

Bunun üzerine Kosova’dan emir almayacağını ifade eden Vuçiç, ziyaretini iptal etme kararı aldı.

Vuçiç, bugün Kosova’nın kuzey bölümüne ziyaret gerçekleştirecekti. Vuçiç ayrıca, Trepçe Maden Ocağı’nda madencilerle bir araya gelmeyi planlıyordu.

Kaynak: Kosovaport