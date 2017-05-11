27 Nisan’da Makedonya meclisinde yapılan saldırıda milletvekilleri arasında en çok fiziksel saldırıya Ziadin Sela maruz kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntülerden yola çıkan Başsavcılık, baba ve oğul oldukları öğrenilen iki kişi hakkında “adam öldürmeye teşebbüs”ten suç duyurusunda bulunuldu. Olaya karışan diğer kişilerin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığından konuya ilgili yapılan açıklamada, K.G ve Ts.G.’nin olay günü basın toplantısının düzenlendiği 3 numaralı salona girdiği, Ts.G.’nin ilk olarak sandalye oğlu K.G.’nin ise değişik cisimleri milletvekillerine doğru attığını belirtti. Şüphelilerin daha sonra milletvekili Sela’yı sürüklediği de kaydedildi.

İkilinin evinde yapılan aramada kan lekesinin bulaştığı düşünülen ayakkabılar, eşya ve üç cep telefonuna el konulduğu açıklandı.